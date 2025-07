Antikorupcijska borba ili predsjednička osveta?

Vitalij Šabunin se već dugi niz godina bori se protiv korupcije u Ukrajini. Kritizira moćnike, pokreće reforme, vodi Centar za borbu protiv korupcije.

No upravo protiv njega sada otvoreno istupa Državni istražni ured (DBR). Šabuninu, koji se 2022. pridružio vojsci, se predbacuje da je navodno napustio svoj položaj na bojišnici bez dopuštenja i unatoč tomu mjesecima primao vojničku plaću. Osim toga ga se optužuje da je navodno nepropisno koristio jedan terenac star 20 godina. Šabunin i njegov tim odbacuju te optužbe i pozivaju DBR da se "ispriča zbog laži".

Kritike zbog brutalnog postupanja istražitelja

"Ove pretrage bez prethodnih sudskih naloga i konkretnih sumnji su apsurdne", kaže Darija Kaleniuk koja je zajedno sa Šabuninom osnovala Centar za borbu protiv korupcije i njegova je izvršna direktorica. "To je samovolja i politički progon zbog jasnih stavova Vitalija Šabunina i Centra za borbu protiv korupcije", tvrdi ona.

Kaleniuk je bila prisutna kada su maskirani muškarci pretresli kuću njezinog kolege. Mobitelom je dokumentirala događaj i izvijestila da je Šabuninovoj obitelji u početku bilo uskraćeno pravo na odvjetnika. Čak su i njegovoj djeci oduzeti tableti, kaže. S obzirom na optužbe, čak i ako bi bile opravdana, to je potpuno neprimjereno.

Zelenski je 2019. obećao kraj korupcije - a danas?

Sve to je, uvjerena je Kaleniuk, ciljano zastrašivanje i upućuje teške optužbe na račun predsjednika Volodimira Zelenskog. "To je važan signal upućen kritičnim nevladinim organizacijama, pa i vojnicima. Poruka glasi: Ako javno kritizirate Zelenskog i njegov predsjednički ured, možemo vas uništiti i za to upotrijebiti cijeli aparat represije", kaže ova aktivistica. "U trenutačnom ratnom stanju to dodatno sužava prostor demokraciji i demokratskim institucijama."

U predsjedničkoj kampanji 2019. Zelenski se još susretao sa Šabuninom i predstavljao se kao kandidat koji želi stati na kraj korupciji. No, sve je više sumnji u to da svoje obećanje doista i ispunjava.

Kritika i iz inozemstva

Međunarodni promatrači izražavaju zabrinutost zbog cijelog slučaja. "Način na koji se postupa prema Šabuninu i kako se protiv njega vodi istraga djeluje kao politički progon, kao osveta nekome tko se suprotstavio moćnicima", kaže stručnjak za Ukrajinu i politički savjetnik Mattia Nelles. "To otvara velika pitanja i ima vrlo malo veze s europskim putem Ukrajine."

I većina predstavnika civilnog društva uvjerena je da se Šabunina pokušava ušutkati zbog njegove oštre kritike. Ukupno 90 nevladinih organizacija obratilo se predsjedniku Zelenskom otvorenim pismom.

Njihov zahtjev glasi: pravosuđe se ne smije politički zloupotrebljavati. Na upit ARD-a, predsjednički ured odbio je komentirati optužbe. Tvrdi da nema nikakve veze s postupcima Državnog istražnog ureda.

Ogorčenje je tim veće što se protiv Zelenskog sve češće iznose optužbe - posebno u vezi s korupcijom. Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) sumnjiči bliskog suradnika predsjednika, bivšeg ministra za regionalni razvoj Oleksija Černjišova. Umjesto da se očituje, Zelenski je jednostavno ukinuo dotično ministarstvo.

Bruxelles budno prati događaje

U Bruxellesu zastupnici Europskog parlamenta, poput Marie-Agnes Strack-Zimmermann, pomno prate razvoj događaja: "Za zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, poput Ukrajine, pravna država je kriterij o kojem se ne može pregovarati." Predsjednik Zelenski mora paziti da zadrži demokratski kurs svoje zemlje.

Europska unija ne smije izgubiti iz vida unutarnjopolitička zbivanja u Ukrajini, kaže Strack-Zimmermann. "Promatramo što se događa, jer poštivanje prava i građanskih sloboda - to jednostavno mora biti osigurano", izjavila je političarka FDP-a za ARD.

Napredak u borbi protiv korupcije - to je također očekivanje unutar ukrajinskog društva, smatra stručnjak za Ukrajinu Nelles. Većina ljudi zahtijeva nužne reforme - i to s odlučnošću: Ljudi u Ukrajini "nikada ne bi dopustili da se jedan Zelenski ili bilo tko drugi uzdigne do autokratskog vladara", uvjeren je Nelles.

Istraga protiv Šabunina i dalje traje. Aktivist se vratio svojoj jedinici u Harkivu. I dalje želi braniti Ukrajinu - protiv ruske agresije izvana i protiv korupcije iznutra.

Borba državnih službi

Istodobno još jedan skandal ovih dana trese ukrajinsku javnost. Ukrajinska obavještajna služba (SBU), zajedno s Uredom glavnog državnog odvjetnika, provela je desetke racija i to protiv istražitelja NABU-a. Optužbe su teške: NABU je navodno ruskoj obavještajnoj službi prosljeđivale informacije, uključujući informacije o Ukrajincima koji žive u Rusiji.

Navodno su istražitelji NABU-a pomogli i nekolicini ukrajinskih poslovnih ljudi da pobjegnu iz ratom razorene zemlje. Drugi su optuženi za prometne nesreće. NABU je u priopćenju izvijestio o najmanje 70 pretresa kuća, u kojima je pogođeno čak 15 zaposlenika agencije. Ravnatelj NABU-a Semen Krivonos prekinuo je poslovno putovanje u Veliku Britaniju.

Prema SBU-u, jedan istražitelj NABU-a je tijekom racija i uhićen. Osumnjičenik je radio u elitnoj jedinici agencije i navodno je špijunirao za ruske obavještajne službe. Ako bude osuđen, suočava se s do 15 godina zatvora. SBU je osumnjičenika optužio za odavanje tajnih informacija zaštitaru bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, koji je svrgnut 2014. Janukovič, odan Kremlju, sada živi u Rusiji.

Osveta predsjednika?

Mediji sumnjaju da su racije reakcija predsjednika Volodimira Zelenskog na istrage protiv korupcije koje su NABU i SAP proveli protiv bivšeg ministra jedinstva Černiševa, koji se smatra jednim od najbližih predsjednikovih povjerenika.

Prema Transparency Internationalu, Ukrajina se i dalje smatra jednom od najkorumpiranijih zemalja u Europi. Ova nevladina organizacija opisala je najnovije akcije u Ukrajini kao pokušaj demontiranja antikorupcijskog sustava, navodeći da su mjere nedopustive. "Pozivamo predsjednika Volodimira Zelenskog da javno jamči neovisnost antikorupcijskih tijela i pozivamo SBU i Državno odvjetništvo da zaustave svoj nezakoniti pritisak", navodi se.