Spavati previše - moguće je

Previše sna je luksuz koji si rijetki mogu priuštiti - ili imate problema u životu, koronavirus, potresi, otkazi... tu je toliko svega da je puno češće manjak sna.

Manjak sna opasan je za zdravlje, to znamo svi, no postoji li mogućnost da spavate - previše? Stručnjak za san tvrdi da je to itekako moguće, ali jednako tako tvrdi i da deset sati sna u nekim situacijama ne mora biti previše te da neće nužno rezultirati umorom tijekom dana.

"Trebali biste spavati onoliko dugo koliko to vaš organizam traži", rekao je, upozorivši da ljudi često čine pogrešku kada nakon sedmosatnog ili osmosatnog okrepljujućeg sna ostanu još malo u krevetu, "okrenu se drugu stranu" i nastave dalje spavati.

"Organizam ne tone ponovno u duboki san", objašnjava Fietze, tvrdeći da dodatna dva sata osobu neće osvježiti, već će se ona naprotiv, nakon buđenja osjećati još umornijom. "To je kao da kratko popodnevno spavanje 'obavite' u pogrešno vrijeme ili da tijekom poslijepodnevne sieste spavate nekoliko sati."

"Ako ste se nakon sedmosatnog ili osmosatnog spavanja probudili osvježeni i odmorni - brzo van iz kreveta!", poručuje dr. Fietze.