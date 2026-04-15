Spasite planet mokrenjem po balama sijena

Spašavanje planeta najbolje je započeti najjednostavnijim svakodnevnim navikama kao što je najobičnije mokrenje. Kad se radi o uštedi vode i kompostiranju, eko-udruga National Trust iz Velike Britanije ima sasvim originalnu ideju.

Recikliranje organskih otpadaka koji se pretvaraju u gnojivo može se obaviti bez komplicirane tehnologije i eksperimenata i to na sasvim prirodan način. Bar je to slučaj parka Wimpole Halle u Cambridgeshireu. Tu već osam tjedana vrtlari jačeg spola umjesto javnog toaleta koriste takozvane „pee bale", odnosno bale sijena dugačke tri metra.

Dva su razloga za to - prvo, mokraća je bogata ugljikom koji ubrzava proces kompostiranja, a drugi razlog je štednja skupocjene vode koja bi se čestim odlascima u javni wc prosipala u nepovrat. Nevladina udruga iz Brazila, Sos Mata Atlantica, izračunala je da, kad bi se barem jednom dnevno mokrilo tijekom tuširanja, na godinu bi se uštedjelo oko pet tisuća litara vode.

Ako ste poljoprivredni djelatnik ili posjećujete park ili ste na odmoru na selu ili imate vrt, zašto ne biste to obavili na otvorenom? Mogli biste tako dvostruko pogodovati prirodi i okolišu.

„Tražili smo od naših zaposlenika da, kad priroda pozove, koriste bale sijena, sve u skladu s ekološkim sustavom kompostiranja u Wimpoleu", kaže Phillip Whaites, glavni vrtlar parka i dodaje kako se „bala sijena koristi radi ubrzavanja procesa kompostiranja, a obzirom da terena kojeg treba posuti gnojivom ima oko 400 hektara, bale su zaista potrebne."

Ipak, iz National Trusta kažu da su „pee bale" namijenjene, barem za sad, isključivo zaposlenicima, a da posjetitelji imaju na raspolaganju normalne toalete. Rezultati ovog eksperimenta bit će poznati za godinu dana. Procjena je da će tisuću posjeta balama kad se osjeti zov prirode poduplati količinu komposta i uštedjeti oko 30 posto vode.

No, svatko od nas može dati jednak doprinos. Oni sretnici koji imaju vrt mogli bi se naviknuti da se olakšavaju na otvorenom. Sami na isti način možete proizvoditi gnojivo za vlastiti vrt ili bašču, a sve na vrlo prirodan i organski način. Na kraju krajeva, to može biti i vrlo zabavno. A ako nemate otvoren prostor oko kuće, sjetite se da mokrenje tijekom tuširanja također ima velik utjecaj na štednju vode. Lako je, a to mogu činiti i žene.