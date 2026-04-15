Na promjene klime na Zemlji utječe Sunčeva energija

Sunce se mijenja u ciklusima od 11 godina, koji se mjere prema broju Sunčevih pjega na površini koje odašilju energetske izboje.

Razlika u energiji između solarnog maksimuma i minimuma je samo oko 0,1 posto i utvrđivanje načina na koji tako mala razlika utječe na klimu na Zemlji već je dugo jedan od velikih izazova koji stoje pred meteorolozima.

Pomoću podataka o vremenu zabilježenih tijekom stotinu godina i složenih računalnih modela, međunarodni znanstveni tim na čelu s NCAR-om pokazao je kako i malo povećanje Sunčeve energije može intenzivirati karakteristike vjetra i oborina.

Istraživanje je pokazalo da se tijekom razdoblja snažne solarne aktivnosti zagrijava zrak u gornjem sloju atmosfere, stratosferi. To se događa iznad tropskog pojasa, gdje je Sunčeva svjetlost najsnažnija.

Zagrijavanje zraka mijenja snagu i smjerove vjetra u stratosferi, što izaziva povećanje oborina u tropskom pojasu.

Pojačana Sunčeva svjetlost u solarnom maksimumu uzrokuje i lagano zatopljavanje površine oceana diljem suptropskog Pacifika, područja u kojem ima razmjerno malo naoblake.

Povišena temperatura uzrokuje veće isparavanje, što stvara dodatnu paru, a višak vlage vjetrovi prenose u kišna područja na zapadu tropskog Pacifika, što izaziva dodatne kiše, pokazao je istraživanje.

Izvor: Hina