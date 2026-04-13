Sutra performans pred Ministarstvom

Zelena akcija i Prijatelji životinja sutra, 14. travnja 2026. u 9 sati, organiziraju prosvjedni performans i konferenciju za medije ispred Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Traže odbacivanje planova dvaju investitora za 24 projekta megafarmi, klaonica pilića i pratećih pogona.

Na performansu će biti istaknuti transparenti s imenima gradova i općina u kojima se projekti planiraju kako bi se pokazalo koliko je ova prijetnja velika i koliko se daleko širi. Iako je javnost dosad najviše pratila projekte u Sisačko-moslavačkoj županiji, sada je jasno da se mreža novih pogona širi i na Varaždinsku te Koprivničko-križevačku županiju.



Privremena obustava nije kraj

Organizatori upozoravaju da ništa nije riješeno, iako je nakon pritiska građanskih inicijativa i udruga obustavljen postupak za klaonicu s bioplinskim postrojenjem u Sisku. Svi ostali projekti i dalje napreduju: za neke su u tijeku javne rasprave, za neke se čekaju odluke Ministarstva, a dvije farme već imaju sva rješenja.

Dodaju da se klaonica može pokušati realizirati na drugoj lokaciji ili se postupak može ponovno pokrenuti na istoj, zbog čega poručuju da nije dovoljno zaustaviti samo pojedine zahvate, nego treba odbaciti cijeli plan.



Svaki projekt je problem, a zajedno su još gori

Obje udruge ističu da problem nije samo u tome što se projekti prijavljuju odvojeno, iako ih sami investitori opisuju kao dva vertikalno integrirana sustava. Problem je i u tome što je svaki od tih zahvata već sam po sebi golem i štetan, dok njihovo dodatno fragmentiranje prikriva stvarne razmjere ukupne prijetnje.

U tim bi se pogonima, upozoravaju, godišnje klalo čak 270 milijuna pilića, uz goleme količine gnoja, otpadnih voda, smrada i plinova. Zato od Ministarstva traže obustavu svih postupaka procjene utjecaja na okoliš, reviziju dosad izdanih pozitivnih rješenja te provedbu strateške i kumulativne procjene svih planiranih zahvata na okoliš, ekološku mrežu, ljudsko zdravlje i gospodarstvo.



Otpor raste, novi prosvjed u Sisku 25. travnja

Snažan otpor već postoji. Samo za projekte u Sisačko-moslavačkoj županiji više od 50 000 ljudi potpisalo je da im se protivi, a na prosvjedu u Zagrebu okupilo se više od 5000 građana. Organizatori najavljuju da se otpor nastavlja i prosvjedom za spas Hrvatske od megafarmi i klaonica u Sisku 25. travnja 2026., na koji pozivaju građane iz cijele Hrvatske.

„Nije gotovo dok nije gotovo! Ne radi se o nekoliko odvojenih zahvata, nego o širenju golemih sustava koji prijete prirodi, vodi, zraku, zdravlju ljudi, lokalnim zajednicama i gospodarstvu", poručuju organizatori.

Zahtjeve prema Ministarstvu i poziv na prosvjed u Sisku pronađite na www.prijatelji-zivotinja.hr.