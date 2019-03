Sony najavio izmjenjivi 135mm f/1.8 G MP objektiv punog formata

Sony 135mm f / 1.8 G MP objektiv punog formata je alat visokih performansi napravljen da zadovolji izuzetno visoke standarde G Master serije i usmjeren prema profesionalnim fotografima. Nudi izuzetno visoku rezoluciju i izvrstan bokeh efekt. Kombinira brzu AF akviziciju s laganim, prenosivim dizajnom i raznim profesionalnim funkcijama.

Osnovna specifikacija

Masa: 950 g

Promjer: 90 mm

Dužina: 127 mm (5 ″ )

Materijali: Magnezijeva legura

Žarišna duljina: 135 mm

Nosač objektiva: Sony FE

Maksimalni/minimalni otvor blende: F1.8/F22

Posebni elementi / premazi: XD, Super ED i ED elementi; Nano AR i premazi fluora

Fokus: Minimalni 0,70 m (27.56 " ) // Maksimalno povećanje 0,25 ×

Realizirajući konstantno visoku rezoluciju u cijelom kadru, čak i na F1.8, model FE 135mm F1.8 GM ima inovativni optički dizajn koji odlikuje XA (ekstremno asferičan) element i Super ED (ekstra niska disperzija) stakleni element koji efikasno suzbijaju sve uobičajene aberacije telefoto objektiva. Također, Super ED element i jedan ED stakleni element su strateški pozicionirani tako da kompenziraju kromatsku aberaciju, minimiziraju obojenost i uvećavaju rezoluciju, što omogućuje izuzetnu kvalitetu slike. Za impresivnu jasnoću, primjenjuje se funkcija Nano AR premaz tvrtke Sony kako bi se smanjio bljesak i sjenke koje se mogu pojaviti pri snimanju portreta s pozadinskim osvjetljenjem.

Novi telefoto Prime objektiv koristi XA element, koji je tijekom proizvodnje unaprjeđen najnovijim Sony tehnologijama simulacije bokeh efekta, kako bi kontrolirao sfernu aberaciju i postigao izuzetan bokeh efekt. Osim ovoga, mehanizam kružnog otvora blende s 11 krilaca doprinosi postizanju izuzetno prirodne i prelijepo defokusirane pozadine. Odličan novi model također ima dvije grupe autofokusa s plutajućom strukturom za unaprjeđenje fotografiranja iz blizine, dozvoljavajući minimalnu udaljenost fokusa od samo 0,7 metara i maksimalno uvećanje od 0,25k.

Da bi se osiguralo snimanje brzog kretanja subjekata i sportaša, novi FE 135mm F1.8 GM objektiv je opremljen s ukupno četiri XD linearna motora tvrtke Sony - dva za svaku grupu - koji postižu brze, pouzdane i poboljšane performanse praćenja predmeta u pokretu. Također postoji i algoritam kontrole koji pomaže da se maksimizira kontrola i osigura tihi AF s niskom vibracijom. Sve ove izuzetne performanse su upakirane u kompaktno, lagano tijelo težine 950g.

Objektiv FE 135mm F1.8 GM odlikuju brojne profesionalne kontrole kako bi se postigla lakoća tijekom fotografiranja i snimanja. To uključuje prsten otvora blende koji dozvoljava direktnu, intuitivnu kontrolu otvora blende, kao i prsten za fokusiranje koji karakterizira Linear Response MF koji omogućava fin, responzivan ručni fokus. Objektiv sadrži i prekidač za ograničenje dometa fokusa, dva gumbića za prilagođavanje zadržavanja fokusa i prekidač režima fokusa koji omogućuje brzo biranje automatskog ili ručnog fokusa u skladu s promjenljivim uvjetima snimanja.

Novi kružni polarizacijski filteri

Osim novog modela objektiva FE 135mm F1.8 GM, Sony je također najavio novu liniju kružnih polarizacijskih filtera. Novi filteri, uključujući modele objektiva promjera 49mm, 55mm, 62mm, 67mm, 72mm, 77mm i 82mm, čuvaju kvalitetu fotografije i rezoluciju duplo efikasnije od postojeće linije cirkularnog polarizacijskog filtera tvrtke Sony, što ih čini savršenim partnerom vodeće Sony serije G Master objektiva. Također posjeduju ZEISS T premaz za minimiziranje bljeska i tanak dizajn filtera kako bi se spriječilo vinjetiranje i maksimizirale ukupne performanse.

Cijene i dostupnost

Objektiv FE 135mm F1.8 GM bit će dostupan od travnja 2019. godine, po cijeni od oko 2000 EUR. Kružni polarizacijski filteri bit će dostupni istovremeno po sljedećim cijenama:

 49mm (model VF-49CPAM2) - 110 eura;

 55mm (model VF-55CPAM2) - 120 eura;

 62mm (model VF-62CPAM2) - 150 eura;

 67mm (model VF-67CPAM2) - 170 eura;

 72mm (model VF-72CPAM2) - 180 eura;

 77mm (model VF77CPAM2) - 200 eura;

 82mm (model VF82CPAM2) - 260 eura.

