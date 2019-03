Proljetna ponuda HONOR mobitela

Proljeće samo što nije stiglo i već se osjeti u zraku, a vi ćete napokon moći odjenuti nešto iz nove kolekcije za proljeće/ljeto - najotmjenije visoke potpetice ili omiljene tenisice (ako više volite udobnost nego modu ;-) ).

Krajnje je vrijeme da osvježite frizuru, odjeću ili čak ... mobitel. I to mobitel koji bi vam bio, ne samo odlična podrška u svakodnevnim aktivnostima, već i pravo umjetničko djelo osmišljeno prema najnovijim modnim trendovima.

Želite li staviti neku super noćnu fotku na Instagram? Ili biste možda pogledali epizodu svoje najdraže serije na putu do posla? Jeste li se već umorili od punjenja baterije svog mobitela svakih nekoliko sati i nošenja prijenosne baterije kamo god idete? Sve je to zamarajuće i rado biste to promijenili, ali sigurni smo da na novi mobitel ne želite potrošiti više novca nego je potrebno. Stoga HONOR ima rješenje za vas.

HONOR je poznat po svojim pametnim telefonima izvrsne kvalitete i privlačnog dizajna. Možete ih kupiti on-line i u trgovinama po vrlo povoljnim cijenama. Nudimo vam tri primjera pametnih telefona HONOR, od kojih svaki ima različite značajke i cijenu. Ono što ih čini vrijednima pažnje je nevjerojatna AI kamera, velik zaslon, dugotrajna i brzo punjiva baterija i ... neosporna ljepota.

HONOR 10 Lite - mali usjek za kameru u obliku kapljice. Savršen za selfie amatere.

Ako često fotkate selfije i volite ih pokazivati na društvenim mrežama, onda je HONOR 10 Lite savršen model za vas. Fotke snimljene ovim mobitelom savršene su i spremne za predstavljanje svijetu bez nepotrebnog odgađanja. Prednju kameru od 24MP podržava umjetna inteligencija (AI) koja prepoznaje različite scene te, zahvaljujući tome, selfiji dobivaju lijepu pozadinu. Također, AI beauty algoritam efekte uljepšavanja prilagođava vašoj dobi, spolu i boji kože pa na fotkama ispadate i predivno i prirodno. Čak i pri slabom osvjetljenju možete snimati nevjerojatne fotografije i dijeliti ih s prijateljima bez trošenja vremena na uređivanje - kamera na ovome mobitelu fotografirat će tako dobro, kao za naslovnicu modnog časopisa.

HONOR 10 Lite dostupan je u klasičnoj safirno plavoj i ponoćno crnoj boji, te novoj - nebesko plavoj boji - inspiriranoj predivnim ljetnim nebom.

HONOR 8X - Ogroman zaslon koji savršeno stane u vašu ruku. Vaše privatno kino u javnom prijevozu.

Omjer zaslona prema kućištu ključan je kod dizajna pametnih telefona. HONOR koristi naprednu tehnologiju kako bi suzio širinu donjeg ruba na 4,25mm te postigao da zaslon zauzima gotovo cijelu prednju površinu telefona (čak 91%). Na taj način, uređaj s velikim zaslonom može savršeno stati u vašu ruku. Ugodan je i za gledanje filmova jer savršeno prikazuje sve detalje.

HONOR 8X pruža novu generaciju načina rada za udobnost očiju (Eye Comfort mode) koji je certificirala tvrtka TüV Rheinland, a koji smanjuje plavo svjetlosno zračenje koje emitira zaslon i tako sprječava umor očiju. Također koristi tehnologiju za rad pri jakom danjem svjetlu i noću koja korisnicima omogućuje jasnu vidljivost zaslona na sunčevu svjetlu te olakšava čitanje prije odlaska na spavanje.

HONOR 8X možete odabrati u plavoj, crnoj i crvenoj boji.

HONOR View20 - Predivne noćne fotke i puno prostora za vaše podatke. Za zaposlene.

Ovo je najnoviji uređaj na tržištu. Predstavljen krajem siječnja u Parizu, odmah je pridobio brojne recenzente. Stručnjaci na jednom od najvažnijih sajmova potrošačke elektronike na svijetu - CES 2019 - dodijelili su mu brojna priznanja za najbolji uređaj zbog njegovih vrhunskih performansi i elitnih značajki.

Fotograf National Geographica Robbie Shone, isprobavši novu 48-megapikselnu kameru, izjavio je: „Cijenim izvrsnu jasnoću i jednostavnost upotrebe Honora View20. To je pametan telefon koji može uhvatiti neke od najživljih i najdragocjenijih životnih trenutaka na nove načine koji su inspirativni i uzbudljivi." Kamera istovremeno snima nekoliko fotografija te od najboljih detalja svake od njih stvara jednu 48-megapikselnu fotografiju. Dvostruki NPU na Kirinu 980 fotografiju obrađuje pomoću naprednog AI algoritma kojim se procjenjuje kvaliteta fotografije, optimiziraju detalji na tamnim područjima, a boje se podešavaju tako da izgledaju življe. Njegova AI kamera u trenu snima predivne noćne fotografije.

HONOR View20 ujedno je prvi pametni telefon koji koristi nanolitografiju za stvaranje nanostrukture - time na pozadini uređaja dobiva živopisan i dinamičan gradijent boje u obliku slova V s blistavim efektom. Integrirano 3D zakrivljeno tijelo mobitela elegantnog dizajna i debljine od samo 8,1 mm, sastoji se od savršene mješavine teksture metala i stakla.

HONOR View20 dostupan je u fantomsko plavoj i fantomsko crvenoj boji.

