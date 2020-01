Solistički recital pijanista Vladimira Babina

Na koncertu Najljepše transkripcije Babin će izvesti izuzetno atraktivan program kojega u takvoj koncepciji u Hrvatskoj još nitko nije svirao. Uz virtuozne transkripcije najpoznatijih djela svjetske literature izvest će i dvije praizvedbe mladih hrvatskih skladatelja Lane Janjanin i Viktora Čižića!

Koncert u sklopu ciklusa Vivant professores održat će se u utorak, 11. veljače 2020. u 19.30 u koncertnoj dvorani Blagoje Bersa

Vladimir Babin dosada je snimio i izdao pet solističkih live CD-a klasične glazbe: prvi s djelima Bacha, Beethovena, Szymanowskog i Papandopula (Aquarius, 2008.), drugi s djelima Schumanna i Chopina (Aquarius, 2009.), treći CD XX stoljeće - od klasike do jazza, s djelima Bollinga, Turine, Albeniza, Ginastere, Papandopula, Granadosa, Brubecka, Ellingtona i Babina (Aquarius, 2011.), četvrti Beethovenov 3. Koncert za klavir i orkestar s Riječkom filharmonijom i pod ravnanjem maestra A. Nanuta (Campus, 2014.) te peti, dvostruki CD, s djelima Bach-Busonija, Beethovena i Brahmsa (Croatia records, 2019.).

Babin inače nastupa i kao vrstan jazz-pijanist. Njegov CD Jazzyland naišao je na izvrstan prijem kod publike i kritike, a istoimena skladba uvrštena je u kurikulum nastave za 6. razred osnovne škole kao ogledan primjer jazz-varijacija na poznatu temu.

Uz spomenute, Babin je snimio i CD-e sa sopranisticom Mirellom Toić (Orfej, 2008.), opernim prvacima Kristinom i Robertom Kolarom (HDS, 2006.), jazz tenor saksofonistom Z. Baračem Moodology (Campus, 2015.) te dvostruki CD As time goes by s jazz triom i svjetski poznatom vokalnom solisticom Radojkom Šverko (Croatia records, 2018.).