Sok koji jednostavno trebate piti svako jutro

Sokovi su dobri i zdravi, no puno je zdravije pojesti voćku dok je cijela... donosi puno više koristi na taj na čin.

No, ima i sokova koji su možda čak i zdraviji kad se piju, pa evo pet pozitivnih učinaka soka od višnje na zdravlje:

Poboljšat će sportsku izdržljivost - meta-analiza 10 studija u Journal of the American College of Nutrition pokazala je da su sportaši koji su pili sok od višnje (ili uzimali ekstrakt višnje u prahu) 7 dana do 1,5 sati prije plivačkih utrka, vožnje biciklom visokog intenziteta i maratona i polumaratona poboljšali svoju izdržljivost. Istraživači rezultat pripisuju visokoj koncentraciji antocijana u soku, snažnih antioksidansa koji smanjuju upalu i poboljšavaju protok krvi u mišićima. Prethodne studije su također pokazale da višnje smanjuju gubitak snage i poboljšavaju oporavak mišića nakon intenzivne vježbe.

Pomoći će vam da zaspite - ako patite od nesanice, gutljaj kiselkastog koncentrata soka od višanja može vam pomoći da zaspite. Nekoliko studija, koje su uključivale starije osobe koje imaju poteškoća s nesanicom, pokazalo je potencijalnu korist višanja kao prirodnog pomagala za spavanje. Jedna od bogatih fitokemikalija koje se nalaze u kiselkastom soku od višanja je melatonin, hormon koji regulira ciklus spavanja i buđenja.

Smanjit će bol od artritisa - istraživači su 66 odraslih osoba koje pate od artritisa koljena dali piti sok od višanja ili placebo napitak svaki dan tijekom četiri mjeseca, a zatim su procijenili njihovu bol, ukočenost i biomarkere hrskavice u plazmi. Studija objavljena u Current Developments in Nutrition pokazala je da svakodnevna konzumacija soka od višanja značajno poboljšava sve te simptome artritisa, kao i samoprocjenu kvalitete života sudionika. Druge studije su pokazale da je ispijanje soka od višanja tijekom šest tjedana rezultiralo značajnim smanjenjem C-reaktivnog proteina (CRP), markera upale.

Štiti srce - banane, lisnato povrće, grah i orašasti plodovi bogati su izvori kalija, koji pomaže u regulaciji krvnog tlaka. Na taj popis možete dodati i sok od višanja. Istraživanja pokazuju da višnje mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka i smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara zahvaljujući obilju hranjivih tvari poput polifenola i kalija.

Štiti vas od gihta - protuupalne prednosti pijenja soka od višanja ili jedenja višanja mogu biti od pomoći osobama koje pate od ponavljajućih napada posebno, bolnog oblika artritisa zvanog giht, koji je karakteriziraju otečeni zglobovi, najčešće u zglobu nožnog prsta. Giht nastaje kada se previše mokraćne kiseline u tijelu kristalizira i taloži u zglobovima, uzrokujući upalu i bol.

Sve u svemu, možemo zaključiti da bi svakojutarnji sok bio odličan početak dana...