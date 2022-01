Koji krumpir je najbolji?

Krumpir se voli, sve otkad je došao u naše krajeve iz Amerike, a razne vrste krumpira bogate su ugljikohidratima i to specifičnom vrstom ugljikohidrata koji održavaju crijeva zdravima. Konzumiranje crvenog i bijelog krumpira također vam može pomoći da unosite dovoljno kalija i vitamina C.

Gledajući udio hranjivih tvari i nutritivnu vrijednost, i bijeli i crveni krumpir su jako slični. Oba su bogata ugljikohidratima, kalijem i vitaminom C i sadrže otprilike 150 kalorija. No, način na koji pripremate krumpir utječe na to koliko će ova namirnica zapravo biti dobra za vaše tijelo i zdravlje. Bolje je jesti pečeni i kuhani krumpir nego li prženi.

Glavna razlika između ove dvije vrste krumpira je udio ugljikohidrata. Naime, prosječni bijeli krumpir sadrži 36.5 grama ugljikohidrata, a crveni 33.9 grama. Uz to, bijeli krumpir ima i nešto malo više kalorija (159) u odnosi na crveni (151).

Jedna od najvećih prednosti crvenog i bijelog krumpira jest to što sadrže vrstu škroba koji je sličan vlaknima i ugljikohidrate koje vaše tijelo ne može probaviti.

Takva vrsta škroba prolazi kroz želudac i tanko crijevo i onda se u debelom crijevu počinje fermentirati.

Fermentiranjem se hrane dobre bakterije u crijevu zbgo čega se krumpir svrstava u prebiotičku hranu. Ovaj proces pomaže umnožavanju dobrih bakterija, tako da one nadmašuju loše bakterije i održavaju vaša crijeva zdravima.

Osim što pomaže u kontroli šećera u krvi, rezistentni škrob u krumpiru također može pomoći da se osjećate siti, sprječava zatvor, snižava loši kolesterol i rizik od raka debelog crijeva.

Krumpir je također bogat i kalijem i vitaminom C koji održava kožu zdravom, pomaže u metabolizmu proteina i igra važnu ulogu u vašem imunološkom sustavu.

Crveni krumpir ovdje ima blagu prednost u odnosu na bijeli krumpir, budući da sadrži gotovo dvostruko više antioksidativnih spojeva, ovisno o tome koliko su pigmentirani.

Ukratko, obje vrste imaju svoje prednosti, a način pripreme je ključan da bi krumpir bio dobar i zdrav za vas. Mnogi vole raditi pomfrit, ali to nije najzdravija opocija jer se krumpir u tom slučaju peče u mnogo ulja, a potom se i dosta posoli.

Crveni krumpir možda ima manje kalorija i ugljikohidrata, ali bijeli odnosno žuti krumpir je bolji izvor željeza i kalcija.