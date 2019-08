Snimajte 6K video s cijelim kadrom uz Panasonic Lumix S1H

LUMIX S1H je novi digitalni fotoaparat s jednim objektivom bez zrcala opremljen slikovnim senzorom punog kadra koji spaja profesionalnu kvalitetu videozapisa s visokom mobilnošću bezzrcalnog (mirrorless) fotoaparata.

Kao što je bilo prethodno najavljeno tijekom njegova razvoja, LUMIX S1H je prvi fotoaparat na svijetu sposoban za snimanje videozapisa u razlučivosti 6K/24p (razmjer proporcija 3:2), 5,9K/30p (razmjer proporcija 16:9) i 10-bitnoj 60p 4K/C4K.

Novorazvijeni 24,2-megapikselni senzor punog kadra opremljen je Dual Native ISO-m koji omogućuje veliku osjetljivost uz zadržavanje minimalnog šuma.

U kombinaciji s optimalnom obradom signala koju izvodi Venus Engine on doista postiže veliku osjetljivost uz minimalan šum. LUMIX S1H nudi 14 stupnjeva dinamičkog raspona, što je širina koju posjeduju kinematografske kamere, te je kompatibilan sa značajkama V-Log / V-Gamut uz popularnu kolorimetriju naziva "VariCam Look". Ono što čini fotoaparat LUMIX S1H posebnim jest neograničeno vrijeme snimanja u svim načinima snimanja zahvaljujući Panasonicovim jedinstvenim tehnologijama disperzije topline i integriranom ventilatoru.

Dostupni su i HDR (visok dinamički raspon) dobivene HLG (Hybrid Log Gamma), 4:2:2 10-bitne HDMI slike te anamorfički 4:3 način snimanja zajedno s cijelim nizom praktičnih alata za snimanje filmova, kao što su signalna lampica, monitor valnih funkcija i funkcija pomoći kod prikaza V-Loga.

LUMIX S1H ima ugrađen Body I.S. - stabilizaciju slike unutar kućišta - kako bi učinkovito kompenzirao svaku trešnju ruke. Spajajući Body I.S. s tehnologijom O.I.S. (Optical Image Stabilizer, optički stabilizator slike u 2 osi) objektiva iz serije LUMIX S, sustav Dual I.S. 2 još bolje kompenzira skoro sve vrste zamućenja, omogućujući upotrebu 6,5 razina*4 sporije brzine zatvarača. Stražnji monitor na zglobu, tražilo za stvarni prikaz (Real View Finder) i veliki LCD s glavnim podacima visoke su razlučivosti i nude izvrsnu vidljivost. Robustan dizajn jamči veliku pouzdanost profesionalnim fotografima.

Sustav fotoaparata punog kadra bez zrcala serije LUMIX S podržava L-Mount i tako nudi korisnicima pristup različitim proizvodima koji će se još dugo koristiti. Više od 46 zamjenjivih objektiva, uključujući 11 ili više objektiva LUMIX S/S PRO, dostupni su ili će biti dostupni kod proizvođača Panasonic, Leica Camera i Sigma, a tu je i cijela lepeza prilagodnika/konvertera za montiranje koji dodatno proširuju mogućnosti korištenja još većeg broja objektiva. Stoga L-Mount otvara skoro neograničen spektar novih kreativnih mogućnosti.

Panasonic je već dugo posvećen razvoju profesionalnih kinematografskih fotoaparata koji zadovoljavaju aktualne potrebe branše. S druge strane, Panasonic prvi put na svijetu razvija kompaktne i lagane digitalne fotoaparate s jednim objektivom i bez zrcala. Kombinirajući te inovativne ideje serija LUMIX GH napravila je „bum" u branši svojim konceptom da jedan digitalni fotoaparat snima videozapise u dotad neviđenoj kvaliteti čak i za filmsko stvaralaštvo. Daljnjim integriranjem potencijala senzora punog kadra Panasonic je stvorio LUMIX S1H kao vrhunac digitalnih fotoaparata bez zrcala, nudeći u njemu najbolje moguće performanse.

LUMIX S1R savršen je za snimanje slika visoke razlučivosti, LUMIX S1 je napredni hibridni fotoaparat za fotografije i videozapise visoke kvalitete, a LUMIX S1H namijenjen je i razvijen posebno za filmsku produkciju. Tom ponudom Panasonic pokazuje da je fokusiran na odgovaranje na zahtjeve svakog profesionalca iz svijeta slikovnih umjetnosti, propitujući stalan razvoj foto/videokulture u današnjem novom, digitalnom dobu.