Meizu Note 8 za one plićeg džepa: FHD zaslon, tri kamere i Snapdragon 632

Nema dana da netko od kineskih proizvođača pametnih telefona ne lansira novi proizvod. Poznati nam Meizu upotpunio je brojne svoje proizvode novim modelom pristupačne cijene - Meizu Note 8 na svojem Flyme 7 baziranom na softverskoj platformi Android 8.1 Oreo.

Meizu Note 8 ima kućište izrađeno od aluminijske legure i 6-inčni IGZO zaslonom formata 2: ( 18: 9) rezolucije 2.160 x 1.080 piksela bez ureza na gornjem dijelu. To je veliki plus za sve koji mrze ovaj noviji dizajnerski trend. Kontrast je deklariran na 1500: 1, svjetlina - 450 cd / m 2 . Na stražnjoj strani je skener za prepoznavanje otisaka prstiju, a dnu USB priključak tipa C.

U unutrašnjosti Meizu Note 8 je Qualcomm Snapdragon 632. Procesor sadrži osam Kryo 250 jezgara s frekvencijom sata do 1,8 GHz. Radi uz podršku Adreno 506 grafičkog akceleratora, 4 GB radne memorije i 64 GB kapaciteta flash interne memorije proširive utorom za microSD memorijske kartice do 256 GB.

Popis specifikacija za povezivanje je standardan: dvije SIM kartice, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11a / b / g / n i Bluetooth 4.2 LE, GPS / GLONASS prijemnik i 3,5 mm priključnica za slušalice. Za rad komponenti zadužena je baterija kapaciteta od 3600 mAh.

Iznad zaslona je 8 MP kamera s maksimalnim otvorom f / 2.0. Glavni fotoaparat dizajniran je kao dvojni modul sa senzorima 12 i 5 MP.

Dimenzije Meizu Note 8 su 153,6 × 75,5 × 7,9 mm i masa je 168 grama. Ovaj pametan telefon dostupan je za kupnju u Kini u crnim, ružičastim, plavim i crvenim bojama po cijeni oko 150 eura.