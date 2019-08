Smještaj koji nije s ovog svijeta

Istraživanje Booking.com-a, globalnog predvodnika u povezivanju putnika s najširim izborom nevjerojatnih smještaja, pokazuje da je gotovo jedna petina putnika diljem svijeta (19%*) uzbuđena zbog mogućnosti putovanja u svemir. No gotovo četiri od 10 ispitanika (38%) smatraju da se to neće dogoditi za njihovih života. Stoga je Booking.com pronašao četiri gotovo izvanzemaljska odredišta kako bi zadovoljio one sa željom putovanja u svemir i omogućio im iskustvo boravka izvan naše galaksije, ali bez napuštanja Zemlje.

Treehotel - Harads, Švedska

Ako tražite jedinstven smještaj u svemiru, posjetite objekt Treehotel u Švedskoj, gdje vas čeka uistinu jedinstveno iskustvo. Ljubitelji NLO-ova u ovom će se objektu osjećati kao kod kuće jer se on diči oblikom svemirskog broda usred šume. Ovaj je objekt skriven od javnosti i jamči vam da nitko neće upotrijebiti neuralizer ako se pojave izvanzemaljci. Gostima su tijekom svih godišnjih doba na raspolaganju brojne aktivnosti, od pješačenja i vožnje kajakom ljeti, do vožnje motornim sanjkama i pecanja u ledu zimi.

Galaxy Pod Hostel - Reykjavik, Island

Tri, dva, jedan... Polijećemo! Doživite iskustvo putovanja u svemir boravkom u objektu Galaxy Pod Hostel na Islandu, koji nudi futurističke kapsule za spavanje. Ovaj povoljni hostel može se pohvaliti VR studijem koji sadrži i program Google Earth VR, što gostima omogućuje planiranje sljedećeg putovanja i istraživanje okolnih znamenitosti bez napuštanja svojih udobnih kapsula.

Barceló Sants - Barcelona, Španjolska

Objekt Barceló Sants nalazi se u centru Barcelone, iznad željezničkog kolodvora Barcelona Sants, te nudi svemirski dizajn, što ga čini savršenim smještajem za ljubitelje svemira. Za vrijeme svog boravka možete odabrati između dva restorana s imenima dvaju elemenata zastupljenih u svemiru - u restoranima Kisik i Vodik (Oxygen i Hydrogen) poslužuje se sve od zdrave hrane do moderne kuhinje. Nakon večere možete se zaputiti u bar Orbital, gdje vas čeka svemirska ponuda koktela.

Kameha Grand Zurich, Autograph Collection - Glattbrugg, Švicarska

Objekt Kameha Grand Zurich, Autograph Collection odlikuje se nevjerojatnom modernom arhitekturom, s neobaroknim interijerom koji je uredio poznati dizajner Marcel Wanders. U svom je stilu uredio 11 suiteova, a jedan je od njih i "Svemirski Suite". Tijekom svog boravka možete se opustiti u wellness centru Kameha Spa, u kojem se nalaze bio sauna (s temperaturom od 60°C, odnosno 140°F), parna kupelj i ležaljke na krovnoj terasi.