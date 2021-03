Slavimo SHEroes za Dan žena

Na Međunarodni dan žena, 8. ožujka, slavimo postignuća žena širom svijeta. Uz naglasak na postignuća žena i važne teme kao što je ravnopravnost spolova, na ovaj dan imamo priliku istaknuti i slaviti 'SHEroes' koje su kroz povijest poduzimale hrabre korake da bi probile barijere i ostavile jedinstveni trag utrvši put budućim generacijama.

Iako su putovanja još uvijek uglavnom onemogućena ili ograničena, istraživanje platforme Booking.com otkriva da je 81%* putnica iz Hrvatske uzbuđeno zbog mogućnosti putovanja kada se ukinu sva aktualna ograničenja. Čak 66%* njih kaže da putovanje neće uzimati zdravo za gotovo već će dobro promisliti o sljedećoj destinaciji. S misijom da svima olakša istraživanje svijeta, Booking.com obilježava Međunarodni dan žena popisom žena iz raznih dijelova svijeta koje su se suprotstavile očekivanjima i suzbile stereotipe te odredištima na kojima su ili upisale povijest ili gdje su njihove priče počele nadahnjivati druge ​​žene.

Kamala Harris

Kamala je rođena u Oaklandu, a odrasla u Berkeleyju u Kaliforniji. Svoju pravnu karijeru započela je nakon što je diplomirala na Kalifornijskom sveučilištu, Hastings College of Law u San Franciscu, gdje je živjela i radila do preseljenja u Washington, D.C. gdje je održana njezina povijesne inauguracija kao prve žene potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država. Kako bi slavili Kamalu i njezinu ostavštinu koja zagovara zdraviju, raznoliku zemlju s jednakim mogućnostima za sve, zašto ne biste putovali njezinim stopama posjetom tih kultnih američkih gradova?

Gdje odsjesti: Istražite grad Berkeley boravkom u The Claremont Club & Spa. Ovaj kultni hotel svojim gostima nudi luksuz i opuštanje. Imanje se nalazi u blizini ključnih gradskih atrakcija, uključujući Sveučilište Berkeley i marinu Berkeley. Oakland i San Francisco udaljeni su samo nekoliko minuta vožnje od hotela, što omogućuje dodatno istraživanje „tragova" Kamale na zapadnoj obali.

Ako posjetite glavni grad SAD-a, možete rezervirati obilazak koji će vas odvesti do službene rezidencije Kamale, Američkog pomorskog opservatorija i njezinog radnog mjesta, Bijele kuće. U gradu se nalaze mnogi spomenici i spomen obilježja, savršeni za većinu hrvatskih putnika, njih čak 69%**, koji kod putovanja vole birati destinaciju zbog njezine povijesne znamenitosti. Kako nije moguće prespavati u Američkom pomorskom opservatoriju ili Bijeloj kući, rezervirajte boravak u obližnjem hotelu Eaton DC s četiri zvjezdice. Osim što je smješten u blizini različitih znamenitosti, ovaj elegantni hotel nudi i tri bara, restoran i kafić.

Frida Kahlo

Umjetnica i feministička ikona Frida Kahlo, porijeklom iz Meksika, najpoznatija je po svojim ikoničnim portretima u folk-art stilu koji su kombinirali i realizam i nadrealističke elemente. Frida je bila dio postrevolucionarnog pokreta Mexicayotl početkom 20. stoljeća, koji je nastojao definirati meksički identitet, a njezini radovi i danas nastavljaju nadahnjivati ​​popularnu kulturu i pokretati pitanja identiteta, post kolonijalizma, spola, klase i rase u meksičkom društvu.

Frida je veći dio svog života provela živeći u obiteljskoj kući u Coyoacánu u Mexico Cityju, koja je danas poznata kao plava kuća, a javno je dostupna kao Muzej Fride Kahlo. Frida je također poznata po vezi sa sunarodnjakom i kolegom Diegom Riverom za kojeg se udala 1928. godine. Frida i Diego preselili su se iz Meksika 1930. u San Francisco gdje je Frida pokazala svoju sliku para "Frida i Diego Rivera" na šestoj godišnjoj izložbi Društva žena umjetnica u San Franciscu. Kasnije su se vratili u rodni Meksiko.

Gdje odsjesti: H21 Hotel Boutique u Mexico Cityju putnicima nudi osjećaj doma daleko od kuće, samo nekoliko minuta šetnje od Fridine obiteljske kuće, sada muzeja kuće Frida Kahlo. Ovaj moderan i luksuzan pansion nudi niz raznih stilova soba koje možete izabrati, te terasu za goste na kojoj možete uživati ​​u prekrasnom pogledu na Fridino predgrađe.

San Francisco je 2018. ovjekovječio svoju vezu s Fridinim kultnim životom preimenovanjem ulice u Ingleside, u njezinu čast. Posjetite ulicu i sami, na samo nekoliko minuta vožnje od užurbane 'špice' u blizini Union Squarea. U blizini trga nalazi se White Swan Inn koji nudi jedinstveno uređene sobe za goste. Gosti u hotelu White Swan Inn mogu svaki dan započeti toplim doručkom, a večer završiti na noćnoj recepciji uz vina i fina predjela. White Swan Inn također je savršena baza za istraživanje obližnjeg Muzeja moderne umjetnosti u San Franciscu.

Marie Curie

Marie Curie poznata je kao prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu i zapravo jedina žena koja je, do danas, osvojila istu dva puta. Marie je bila fizičarka i kemičarka koja je, ne samo provodila revolucionarna istraživanja radioaktivnosti (termin koji je smislila i razvila teoriju), već je otkrila i elemente polonij i radij te tehnike izolacije radioaktivnih izotopa. Marie Curie rođena je u Varšavi u Poljskoj, a kasnije se preselila u Pariz u Francusku gdje je postala prva žena profesorica na Sveučilištu u Parizu.

Marie Curie osnovala je Curie institut u Parizu i Varšavi, koji su i danas glavni istraživački centri te savršena odredišta za sve koji žele koračati tragovima ove superžene

Gdje odsjesti: Osjećajte se kao kod kuće u Marieinom rodnom gradu boraveći u Millennium Awangarda Green. Na vrlo dobroj lokaciji, ovaj stan predstavlja savršenu baza za istraživanje grada, jer je na samo nekoliko minuta hoda od stanice Warsaw West i Palače kulture i znanosti. Muzej Maria Skłodowska-Curie također je udaljen tek par minuta vožnje vlakom, a za onih 6%** hrvatskih putnika koji vole uzimate edukativne ture tijekom svog putovanja.

Iako je Varšava tamo gdje je život Marie Curie započeo, Pariz je učinila svojim domom, te se i on može pohvaliti malim muzejom u njezinu čast. Musée Curie slavi Marijino naslijeđe i istraživanja, a nalazi se u njezinom bivšem laboratoriju. Le 66 nudi noćenje s doručkom na samo nekoliko minuta hoda od Musée Curie u 5. okrugu i izvrsno je mjesto za putnike koje zanima hrana, književnost, povijest i umjetnost.

Kleopatra

Znamenita ličnost u drevnoj povijesti, Kleopatra je bila posljednji aktivni vladar Ptolemejskog kraljevstva Egipta. Poznata i po ljepoti i po inteligenciji, bila je dobro obrazovan vođa te je govorila nekoliko jezika. Pod njezinom vlašću, Kleopatra je osigurala niz ključnih vojnih i „ljubavnih" saveza u kojima se mnogo govori u mnogim umjetničkim djelima i dramatizacijama njezinog života, definirajući je kao žensku ikonu u povijesti.

Kleopatrino nasljeđe najviše je povezano s Aleksandrijom, Egipat. Iako drevni glamurozni grad kakvog je ona poznavala ne postoji, moderna Aleksandrija još uvijek se može pohvaliti prekrasnom lukom s pogledom na Mediteran.

Gdje odsjesti: doživite VIP tretman s privatnom pješčanom plažom i pogledom na Sredozemno more u hotelu Four Seasons Hotel Alexandria At San Stefano, savršenim za onih 51% hrvatskih putnica u potrazi za opuštajućim putovanjem kada se ukinu sva ograničenja. Da biste se osjećali još bliže drevnoj povijesti tog područja, Graeco-Roman arheološki muzej smješten je samo nekoliko minuta vožnje.

U vrijeme Cezarovog atentata, Kleopatra se skrasila u Rimu, ostavljajući svoj trag, ne samo kipom u njezinu čast, već i izgledom kojeg su mnoge žene tog doba usvojile. Hostel RomeHello idealan je za one koji žele istražiti Kleopatrin drugi dom, a udaljen je samo nekoliko minuta hoda od Hrama Venere Genetrix gdje je nekada stajao njezin kip. Nudeći privatne sobe s vlastitom kupaonicom i zajedničke spavaonice, ovaj hostel je također na pješačkoj udaljenosti od fontane Trevi i Chiesa di Santa Susanna alle Terme di Diocleziano.

Anasuya Sarabhai

Anasuya Sarabhai bila je pionirka ženskog radničkog pokreta u Indiji, a u svom radu podržao ju je Mahatma Gandhi, s kojom je osnovala najstariji sindikat Gujarata za radnike u tekstilnoj industriji. Sindikat je kasnije otvorio put za osnivanje Samozaposlenog ženskog udruženja Indije (SEWA), čijoj je osnivačici Eli Bhatt, Anasuya bila mentorica. Putnici koji posjećuju Indiju moći će otkriti kako je to biti moderna Indijka zahvaljujući pionirskom radu Anasuye.

Anasuya je rođena u Ahmedabadu u Indiji, najvećem gradu i bivšem glavnom gradu Indijske države Gujarat. S obzirom na to da je u mladosti ostala bez roditelja, Anasuya se preselila u Englesku kako bi studirala medicinu, ali je kasnije preselila na studij London School of Economics (LSE). U Londonu je Anasuya bila pod utjecajem i nadahnućem pokreta sufražetkinja.

Gdje odsjesti: U Anasuyinom domu danas se nalazi Muzej tekstila Calico, muzej posvećen stoljećima indijskih tkanina i tehnika tkanja, čiju je industriju Anasuya pomogla zaštititi kroz aktivizam. Hyatt Regency Ahmedabad nudi savršenu bazu za istraživanje središnje poslovne četvrti i okolice, a samo je nekoliko minuta vožnje od Tekstilnog muzeja Calico.

Tijekom studija na LSE, Anasuya je bila nadahnuta lokalnim pokretom sufražetkinja. Sama škola ima sjedište u Westminsteru, na granici između Covent Garden-a i Holborna, povijesno poznate kao Clare tržnica. U blizini, u Covent Gardenu, Arcore Premium Rental The Strand nudi pogled na grad na samo maloj udaljenosti od povijesnih znamenitosti kao što su Somerset House i Lyceum Theatre.