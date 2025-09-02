SkyShowtime u rujnu

SkyShowtime je ovog rujna pripremio nove filmove i serije za streamanje. Ovog rujna na SkyShowtimeu možete pogledati serije kao što su Dexter: Resurrection (Dexter: Uskrsnuće) i novu sezonu Tulsa Kinga. Od filmskih hitova možete pogledati The Brutalist i The Critic.

Premijere serija

Dexter: Resurrection (Dexter: Uskrsnuće)

Prve dvije epizode dostupne su za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 12. rujna, a svaki tjedan dolazi nova epizoda.

Radnja serije Dexter: Uskrsnuće događa se nekoliko tjedana nakon što je Dextera Morgana (Michael C. Hall) u prsa ustrijelio vlastiti sin. Dok se Dexter budi iz kome, doznaje da je Harrison (Jack Alcott) nestao bez traga. Shvativši težinu onoga što je sin zbog njega prošao, Dexter kreće u New York, odlučan da pronađe svog sina i ispravi stvari. Ali, neće biti tako lako riješiti probleme.

Tulsa King

Prva epizoda dostupna je za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 25. srpnja, a svaki tjedan dolazi nova epizoda.

U trećoj sezoni serije Tulsa King, kako Dwightovo carstvo raste, tako rastu i njegovi neprijatelji kao i rizici za njegovu ekipu. Sada se suočava s najopasnijim protivnicima u Tulsi do sada: obitelji Dunmire, moćnoj obitelji starog novca koja ne igra po starim pravilima, prisiljavajući Dwighta da se bori za sve što je izgradio i da zaštiti svoju obitelj.

Atomic

Prve dvije epizode dostupne su za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 26. rujna, a svaki tjedan dolazi nova epizoda.

Atomic je dinamična i zabavna pustolovna serija koja prati Maxa (Alfie Allen), slobodoumnog dilera droge na Bliskom Istoku, i Mohammeda (Shadaz Latif), muškarca kojeg progoni njegova povijest i koji je u bijegu od svojih ubojica. Njihovi se putovi susreću u libijskoj pustinji dok ih život uvlači u krijumčarenje urana opasnog venezuelanskog kartela, urana koji se može koristiti u izradi nuklearne bombe.

Mr. Bigstuff

Sve epizode dostupne su za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 29. rujna.

Mr Bigstuff komedija je od šest epizoda koja istražuje razdvojene obitelji, osjetljivi maskulinitet i rasprodaju tepiha. Priča priču o dva brata koje je život udaljio: tu su Glen (Ryan Sampson), živčani perfekcionist koji pokušava živjeti savršen život u predgrađu, i Lee (Danny Dyer, s nagradom BAFTA®), alfa mužjak ovisan o lijekovima na recept, te limenka za kekse s pepelom njihovog tate.

Nove sezone serija

Poker Face (Pokeraško lice)

Nove epizode: svakog četvrtka

Finale sezone: 18. rujna

Star Trek: Strange New Worlds

Nove epizode: svakog ponedjeljka

Finale sezone: 29. rujna

Suits LA

Nove epizode: svakog četvrtka

Finale sezone: 6. studenoga

Filmovi

The Critic

Dostupno za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 13. rujna.

The Critic je mračno zavodljiv i duhovito oštar triler smješten u Londonu 1930-ih, s vrhunskom britansko glumačkom postavom u kojoj su dobitnik Oscara® Ia McKellen, Gemma Arterton, Mark Strong, Ben Barnes Alfred Enoch, Romola Garai i Lesley Manville. Kad se najstrašniji i najnemilosrdniji kazališni kritičar u gradu, Jimmy Erskine (McKellen), iznenada nađe na meti novog vlasnika Daily Chroniclea, Davida Brookea (Strong).

Nečovjek

Dostupno za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 15. rujna.

Globalni ekološki kolaps prisiljava svjetske lidere da poduzmu drastične mjere kako bi smanjili broj stanovnika na Zemlji. Netom umirovljeni novinar koji živi u bogatoj enklavi, poziva svoje četvero odrasle djece na večeru kako bi im obznanio svoje namjere da se prijavi u novi nacionalni program eutanazije. Ali kad očev plan krene potpuno po krivu, napetosti rastu i u obitelji dolazi do kaosa.

The Brutalist

Dostupno za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 16. rujna.

Bježeći iz poslijeratne Europe, vizionarski arhitekt László Toth dolazi u Ameriku kako bi ponovo izgradio svoj život, posao i brak s Erzsébet od koje je tijekom rata bio prisilno odvojen, uslijed promjena granica i režima. Prepušten sam sebi u čudnoj novoj zemlji, László se nastanjuje u Pennsylvaniji gdje bogati i utjecajni industrijalac Harrison Lee Van Buren prepoznaje njegov arhitektonski talent. Ali moć i naslijeđe imaju visoku cijenu... U filmu glumi dvostruki dobitnik nagrade Oscar® Adrien Brody, dobitnica Oscara Felicity Jones, za Oscara nominirani Guy Pearce te Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird, Isaach De Bankole i Alessandro Nivola.

Peti rujan

Dostupno za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 17. rujna.

Film Peti rujan otkriva presudne trenutke koji su zauvijek promijenili novinarstvo i čije tragove i danas prepoznajemo u vijestima uživo. Radnja filma smještena je tijekom Ljetnih olimpijskih igara u Münchenu 1972. godine i prati američki tim sportskih novinara koji se brzo prilagodio i s izvještavanja o sportu prešao na izravno praćenje talačke krize s izraelskim sportašima.

Čovpas

Ekskluzivno dostupno za streamanje na SkyShowtimeu od 29. rujna

Dobitnik nagrade Emmy® Peter Hastings režira ovu animiranu adaptaciju bestselera i omiljene serije knjiga Dava Pilkeyja. Kada se tijekom operacije koja spašava živote spoje policajac i pas, rađa se Dog Man. Pola pas, pola čovjek, Dog Man se zakleo da će štititi i služiti.