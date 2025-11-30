SkyShowtime donosi nezaboravne serije i filmove za kraj godine

Od napetih kriminalističkih drama poput The Iris Affair i Veronika, preko akcijskih i avanturističkih hitova poput Nemoguća Misija: Konačna Odmazda i Kako izdresirati zmaja, pa sve do omiljenih blagdanskih klasika koji su dostupni odmah, uključujući The Holiday, Last Christmas, Almost Christmas i Dr. Seuss: Kako je Grinch ukrao Božić.

SkyShowtime donosi sadržaj koji će svima uljepšati zimske večeri. Bilo da tražite napetost, inspirativne priče ili božićnu čaroliju, ovdje ćete pronaći sve što vam treba za nezaboravne trenutke pred ekranom.

Serije

The Iris Affair

Sezona: 1 Epizoda: 8

Prve tri epizode dostupne su za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 6. prosinca, a svaki tjedan dolazi nova epizoda. Zagonetna genijalka Iris Nixon (Niamh Algar) rješava niz složenih online zagonetki što je dovodi na trg u Firenci gdje upoznaje karizmatičnog poduzetnika Camerona Becka (Tom Hollander). Poziva je da radi za njega kako bi otključala moćnu i strogo povjerljivu tehnologiju. Zaintrigirana Iris prihvaća ponudu. No, kada otkrije opasan potencijal te tehnologije, Iris ukrade dnevnik koji sadrži upute za aktivaciju uređaja - i nestane.

Veronika

Sezona: 2 Epizoda: 6

Prve dvije epizode dostupne su za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 8. prosinca, a svaki tjedan dolazi nova epizoda. Nova sezona i dalje prati Veroniku koja se još uvijek bori s duhovima iz svoje prošlosti i tajanstvenim vizijama. Nestrpljivo se čeka vratiti na svoj redovni policijski posao i da se stvari vrate u normalu. Kako se priča razvija, nalazimo Veroniku usred mračnog slučaja ubojstva koje seže čak 60 godina u prošlost. Dok se Veronika nalazi razapeta između svijeta živih i mrtvih, njezina se fasada počinje urušavati. Neizbježni događaji dovode u opasnost sve na čemu je radila.

All Her Fault

Sezona: 1 Epizoda: 8

Prve dvije epizode dostupne su za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 15. prosinca, a svaki tjedan dolazi nova epizoda. Adaptacija bestselera autorice Andree Mara, roman „All Her Fault" (Ona je za sve kriva) započinje strašnim trenutkom koji na kraju otkriva duboko skrivene tajne jedne zajednice. Marissa Irvine (Sarah Snook) stiže na adresu Crescent Hollow Road 1800, očekujući da će pokupiti svog malog sina Miloa s prvog druženja s prijateljem iz njegove nove škole. Ali žena koja otvara vrata nije majka koju prepoznaje. Ona nije ni dadilja. Milo nije tu. I tako počinje najgora noćna mora svakog roditelja.

Amadeus

Sezona: 1 Epizoda: 5

Prve dvije epizode dostupne su za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 2. siječnja, a svaki tjedan dolazi nova epizoda. Dvadesetpetogodišnji Amadeus (Will Sharpe) stiže u Beč odlučan da se oslobodi sjene djetinje slave I dominantnog oca. Nezaposlen, ali slobodan, pronalazi podršku u pjevačici Constanzi Weber (Gabrielle Creevy), koja mu postaje supruga. Zahvaljujući njezinim vezama, Amadeusa upoznaje cijenjeni dvorski skladatelj Antonio Salieri (Paul Bettany). Isprva fasciniran, Salieri postaje sve više uznemiren Amadeusovim genijem koji prijeti njegovoj vjeri i položaju. Njihovo prijateljstvo prerasta u opsesivno rivalstvo dok Salieri planira uništenje Božjeg miljenika, Mozarta.

The Death of Bunny Munro

Sezona: 1 Epizoda: 6

Sve epizode dostupne su za streaming isključivo na SkyShowtimeu od 30. siječnja. Nakon samoubojstva supruge, prodavač kozmetičkih proizvoda i ženskar Bunny Munro (Matt Smith) postaje odgovoran za svog malog sina premda ima samo blagu predodžbu o roditeljstvu. Zajedno kreću na sve kaotičnije putovanje automobilom kroz južnu Englesku. Kako se priča razvija, Bunny shvaća da mora nešto učiniti kako bi spasio sina od vlastitih zastarjelih predodžbi o tome što znači biti muškarac.

Serije koje se nastavljaju

Road to Arcadia

Nove epizode: svakog ponedjeljka

Finale serije: 1. prosinca

Glume: Michelle Renaud, Andrea Duro, Raúl Peña

Mayor of Kingstown

Nove epizode: svakog četvrtka

Finale serije: 1. siječnja

Glume: Jeremy Renner, Edie Falco, Lennie James, Laura Benanti

The Paper

Nove epizode: svakog petka

Finale serije: 2. siječnja

Glume: Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciator

Landman

Nove epizode: svake nedjelje

Finale serije: 23. siječnja

Glume: Billy Bob Thornton, Demi Moore, Andy Garci

Filmovi

Nemoguća Misija: Konačna Odmazda

Žanr: Akcija

Dostupno za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 17. prosinca.

Naši životi su rezultat naših izbora. Tom Cruise glumi Ethana Hunta u filmu Nemoguća Misija: Konačna Odmazda U glavnim ulogama su i Hayley Atwell, Simon Pegg i Hannah Waddingham (dostupno i: Nemoguća misija, Nemoguća Misija II, Nemoguća Misija III, Nemoguća misija - Protokol duh, Nemoguća misija - Odmetnuti, Nemoguća misija - Raspad Sistema).

Kako izdresirati zmaja

Žanr: Avantura

Ekskluzivno dostupno za streaming na SkyShowtime od 12. siječnja.

Vikinzi se uzdižu u nebo u igranoj adaptaciji temeljenoj na omiljenoj animiranoj franšizi o izuzetnom prijateljstvu između vikinškog dječaka Štucka koji njeguje ozlijeđenog zmaja Bezubicu, iz rijetke vrste zmajeva zvanih Noćni bijes.

The Woman in the Yard

Žanr: Horor

Ekskluzivno dostupno za streaming na SkyShowtime od 28. siječnja.

I sama tuga može biti stravična. Zastrašujuća nova vizija strave stiže od hvaljenog horor brenda Blumhouse i stvara rijetku kombinaciju nadnaravnog horora i jezivog i intenzivnog istraživanja najmračnijih ženskih emocija.

Izdvajamo za blagdane

The Holiday

Dostupno za streaming: Sada

Uloge: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Blac

Last Christmas

Dostupno za streaming: Sada

Uloge: Emilia Clark, Henry Goldin

Almost Christmas

Dostupno za streaming: Sada

Uloge: Danny Glover, Mo'Nique, Gabrielle Union

Dr. Seuss: Kako je Grinch ukrao Božić

Dostupno za streaming: Sada

Uloge: Jim Carrey, Taylor Momsen, Christine Baranski