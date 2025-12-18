Nemoguća Misija: konačna odmazda na SkyShowtimeu
Nemoguća Misija_Konačna Odmazda bit će dostupan za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 17. prosinca, tj. od jučer
kyShowtime je danas najavio da će osmi, adrenalinski nastavak kultne franšize Nemoguća Misija: Konačna Odmazda biti dostupan za streaming ekskluzivno od 17. prosinca.
U filmu Ethan Hunt (Cruise), legendarni lik franšize, mora se suočiti s novim i posebno moćnim neprijateljem: umjetnom inteligencijom pod nazivom „The Entity". Uz Cruisea, ovaj najnoviji, akcijom ispunjeni nastavak donosi impresivnu glumačku postavu, uključujući Hayley Atwell, Vinga Rhamesa, Simona Pegga, Janet McTeer, Hannah Waddingham, Marka Gatissa i Angelu Bassett. Scenarij potpisuju Christopher McQuarrie i Erik Jendresen, a režiju Christopher McQuarrie.
Nemoguća Misija: Konačna Odmazda pridružuje se rastućoj biblioteci uzbudljivih, zvijezdama ispunjenih filmskih hitova iz 2025. godine dostupnih za streaming na SkyShowtimeu, uključujući Anoru, Nosferatu, The Brutalist i Zlica.
Ostali naslovi iz franšize koji su trenutačno dostupni za streaming na SkyShowtimeu uključuju:
Nemoguća misija, Nemoguća Misija II, Nemoguća Misija III, Nemoguća misija - Protokol duh, Nemoguća misija - Odmetnuti, Nemoguća misija - Raspad Sistema
Nemoguća Misija: Konačna Odmazda distribuira Paramount Global Content Distribution.
Mjesečna cijena SkyShowtimea za Standardni plan s oglasima iznosi 4,99 €, mjesečna cijena za Standardni plan iznosi 7,99 €, a mjesečna cijena za Premium plan iznosi 9,99 €.
Website: www.skyshowtime.com
Novi komentar