HBO najavljuje dvije serije iz franšize GoT

Tijekom prezentacije za medije u New Yorku, Casey Bloys, predsjednik i glavni izvršni direktor HBO-a i HBO Max Contenta, službeno je najavio obnovu dviju serija iz franšize „Igra prijestolja" - „Vitez sedam kraljevstava" (A Knight Of The Seven Kingdoms) i „Zmajeva kuća" (House Of The Dragon), čime se njihovo trajanje produžuje do 2028. Obje serije emitirat će se na HBO-u i biti dostupne na HBO Max streaming platformi.

HBO Original dramska serija od pola sata „Vitez sedam kraljevstava" obnovljena je za drugu sezonu, prije premijere prve sezone koja će biti 19. siječnja 2026. Druga sezona premijerno će se prikazati 2027.

Treća sezona HBO Original dramske serije „Zmajeva kuća" imat će premijeru na ljeto 2026. Prije povratka, HBO je obnovio seriju i za četvrtu sezonu, koja će se prikazati 2028.

Francesca Orsi, izvršna potpredsjednica HBO programa i voditeljica dramskih serija i filmova HBO-a, izjavila je: „Oduševljeni smo što možemo isporučiti nove sezone ovih dviju serija tijekom sljedeće tri godine, za obožavatelje „Igre prijestolja". Zajedno, „Zmajeva kuća" i „Vitez sedam kraljevstava" otkrivaju koliko je svijet Georgea R. R. Martina i dalje opsežan i bogato zamišljen. U siječnju, vjerujem da će publika biti oduševljena inspirativnom pričom o autsajderima Dunku i Eggu koju su George i Ira Parker tako prekrasno dočarali. A ovog ljeta, „Zmajeva kuća" ponovno će zapaliti ekran s nekom od svojih epskih bitki."

Vitez sedam kraljevstava

Iz svijeta Westerosa dolazi dirljiva priča o avanturama neočekivanog dvojca. U prvoj sezoni u glavnim ulogama su Peter Claffey kao Ser Duncan „Dunk" Visoki, Dexter Sol Ansell kao Egg, Daniel Ings, Bertie Carvel, Danny Webb, Sam Spruell, Shaun Thomas, Finn Bennett, Edward Ashley, Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor i Daniel Monks. Su-kreator i izvršni producent je George R. R. Martin, su-kreator, showrunner, izvršni producent je Ira Parker. Izvršni producenti su Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal i Vince Gerardis. Redatelji suOwen Harris i Sarah Adina Smith.

Zmajeva kuća

Temeljena na djelu Georgea R. R. Martina „Fire & Blood", serija smještena 200 godina prije događaja iz „Igre prijestolja" prati priču o kući Targaryen. U trećoj sezoni u glavnim ulogama su Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin i Abubakar Salim. Su-kreator, showrunner, izvršni producent je Ryan Condal, dok je su-kreator i izvršni producent George R. R. Martin. Izvršni producenti su Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock i Philippa Goslett.