SkyShowtime donosi nove serije iz radionice Taylora Sheridana

SkyShowtime je objavio novu najavu koja otkriva iznimno očekivanu treću sezonu serije Tulsa King. Potvrđen je i novi spin-off serije pod imenom NOLA King i The Dutton Ranch (radni naslov). Zvjezdanu glumačku postavu čine Sylvester Stallone, Samuel L. Jackson, Billy Bob Thornton, Demi Moore, Jeremy Renner, Michelle Pfeiffer, Annette Bening, Kelly Reilly, Cole Hauser i mnogi drugi.

SkyShowtime danas otkriva niz hitova autora Taylora Sheridana, nominiranog i za nagradu Academy Award®. Ovaj izvršni producent stoji iza najgledanije serije SkyShowtimea, Yellowstonea.

​Među hitovima koji se vraćaju ove jeseni je i treća sezona serije Tulsa King u kojoj glumi Sylvester Stallone, nominiran za Oscara. Premijera treće sezone na SkyShowtimeu je 25. rujna. U trećoj sezoni dolazi Samuel L. Jackson, nominira za nagradu Oscar. On glumi lik Russella Leeja Washingtona Jr. koji se iz Tulse seli u New Orleans gdje će imati glavnu ulogu u spin-off seriji NOLA King.

Na male ekrane se vraća i iščekivana druga sezona serije Landman čija će premijera biti 21. studenog. U njezinoj su zvjezdanoj postavi Oscarovac Billy Bob Thornton te za Oscara nominirani Demi Moore, Andy Garcia i Sam Elliott, kao i Ali Larter. Gledatelji će moći uživati i u četvrtoj sezoni serije Mayor of Kingstown u kojoj glavnu ulogu ima Jeremy Renner, nominiran za Oscara. Premijera ove serije je 30. listopada.

Dodajući se zvjezdanoj postavi, globalno popularna drama Yellowstone inspirirala je dvije potpuno nove ekskluzivne serije koje također dolaze na SkyShowtime. The Dutton Ranch (radni naslov) s Kelly Reilly, Coleom Hauserom i Finnom Littleom u njihovim ulogama Beth Dutton, Ripa Wheelera i Cartera, a pridružuje im se i peterostruka oskarovska kandidatkinja Annette Bening kao Beulah Jackson. Ova dugo očekivana serija dolazi na SkyShowtime zajedno s The Madison, u kojoj glume dobitnica Zlatnog globusa® Michelle Pfeiffer i Patrick J. Adams, a prati njujoršku obitelj u dolini rijeke Madison u središnjoj Montani.

Kai Finke, glavni direktor za sadržaj SkyShowtimea, izjavio je: „Mi smo dom svih sezona serije Yellowstone, i veseli nas što članovima SkyShowtimea možemo ponuditi još više zanimljivih priča Taylora Sheridana. Od svijeta zločina serije Tulsa King i nedavno najavljene serije NOLA King, borbe za moć u serijama Landman i Mayor of Kingstown do uzbudljive višegeneracijske priče o obiteljskom uspjehu i sukobima u Yellowstoneu koji su inspirirali i serije 1883 i 1923, i nove priče The Dutton Ranch (radni naslov) and the The Madison, s ponosom najavljujemo jesensku sezonu krcatu akcijom, zvijezdama i hitovima."

SkyShowtime dom je globalnih hit serija iz radionice Taylora Sheridana, nominiranog za Oscara. Za streaming je dostupno svih pet sezona serije Yellowstone, kao i serije Landman, Predstavnici zakona: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown, Tulsa King i početnih priča Yellowstonea: 1883 i 1923. Ove serije distribuira Paramount Global Content Distribution.

