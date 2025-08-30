Serija Radna skupina od 8. rujna na HBO MAXu

Radnja je smještena u radnička predgrađa Philadelphije, gdje agent FBI-a (Mark Ruffalo) vodi poseban tim s ciljem da zaustavi niz nasilnih pljački kojima upravlja naizgled običan obiteljski čovjek (Tom Pelphrey).

U glavnim ulogama su Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox i Martha Plimpton.

Autor, scenarist i izvršni producent je Brad Ingelsby, dok su redatelji i izvršni producenti Jeremiah Zagar i Salli Richardson-Whitfield. Izvršni producenti Mark Roybal i Paul Lee za wiip, kao i Mark Ruffalo, David Crockett i Ron Schmidt. Suizvršni producenti Nicole Jordan-Webber i Jeremy Yaches za Public Record.