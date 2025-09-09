Radna skupina na HBO Maxu

HBO Original dramska serija „Radna skupina" (Task), tvorca Brada Ingelsbyja (nominiranog za nagradu Emmy za seriju „Mare iz Easttowna"), od danas je dostupna na HBO Max streaming platformi, dok će nove epizode dolaziti u ponudu ponedjeljkom. Na HBO kanalu nove epizode će se emitirati također ponedjeljkom u 20:00 h.

Radnja je smještena u radnička predgrađa Philadelphije, gdje agent FBI-a (Mark Ruffalo) vodi poseban tim s ciljem da zaustavi niz nasilnih pljački kojima upravlja naizgled običan obiteljski čovjek (Tom Pelphrey).

U glavnim ulogama su Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox i Martha Plimpton.

Autor, scenarist i izvršni producent je Brad Ingelsby, dok su redatelji i izvršni producenti Jeremiah Zagar i Salli Richardson-Whitfield. Izvršni producenti Mark Roybal i Paul Lee za wiip, kao i Mark Ruffalo, David Crockett i Ron Schmidt. Suizvršni producenti Nicole Jordan-Webber i Jeremy Yaches za Public Record.