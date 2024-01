Skupna izložba u Galeriji SC

Otvorenje izložbe Rad, tekst, kontekst (privremenost) studentica i studenata Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu i Odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu održat će se 2. veljače u Galeriji SC s početkom u 19 sati. Izložba je otvorena do 15. veljače, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13. sati.

Ova izložba predstavlja kontinuitet suradnje započet još 2017. godine pod imenom Rad, tekst, kontekst (oblici kolaborativnih praksi) i nastavljen 2019. godine izložbom Rad, tekst, kontekst (izložba koja vas čuje), te Rad, tekst, kontekst (jer greška je dio svijesti) 2021. godine, a čiji je zajednički temelj povezati studente dvaju fakulteta i pokrenuti praksu zajedničke bijenalne izložbe.

Četvrto izdanje suradničkog projekta Rad, tekst, kontekst premijerno je predstavljeno javnosti u zgradi Umjetničke akademije u Hrvojevoj ulici u Splitu u kojoj je od 2016. godine smješten Odsjek za slikarstvo pa sve do najavljenog preseljenja na novu lokaciju krajem ove godine. Odluka o održavanju izložbe u ovoj zgradi ima simbolično značenje i s obzirom na to da je Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu bio jedan od njezinih korisnika prije preseljenja u svoju stalnu zgradu 2018. godine. Stoga temelj umjetničkih i kustoskih istraživanja te suradnji ovog puta postaje pojam 'privremenosti', istraživan kroz najširi spektar mogućnosti.

Izložba okuplja radove u različitim medijima deset studenata Odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu s kojima je kustosku suradnju ostvarilo jedanaest studentica Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu. Svoje radove ovom prilikom izlažu: Katarina Botica, Marta Grubišić, Đana Lončar, Zvonimir Lukas, Neli Ljubičić, Leda Marinović, Kim Mikasović, Bartol Stojanović, Antonela Šaban i Kristina Tokić, a tekstualne osvrte pišu: Matea Borojević, Nada Dulčić, Lucia Ema Duvnjak, Antea Ivišić, Maja Karmelić, Ivana Marinović, Eni Pandža, Jolanda Pisac, Nikolina Skoko, Teuta Stančić i Tara Todorović.

Radni proces izložbe mentorirali su profesori Vedran Perkov, Viktor Popović i Neli Ružić uz asistente Anitu Miloš Tomaić, Josipa Šurlina i Marietu Vulić sa Umjetničke akademije - Odsjeka za slikarstvo te profesor Dalibor Prančević s Filozofskog fakulteta - Odsjeka za povijest umjetnosti.