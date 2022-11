Skupna izložba i otvorenje murala u Galeriji SC i KIOSKU

otvorenje skupne izložbe Druga dimenzija i predstavljanje murala Lava Paripovića (uz VJ Marko Boban) održat će se u petak 11. studenog u 19 sati u Galeriji SC i KIOSKU. Izložba se može pogledati do 26. studenog, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

Ostvareni u različitim medijima od tradicionalnih tehnika do murala, videoprojekcije i ambijentalne instalacije, odabrani radovi iskazuju različite načine artikulacije transcendentalnog i onostranog, izbjegavajući pritom konciznu definiciju koncepta, ali i direktnu konotaciju s institucionalnom religijom.

U sebi sadrže revitalizirajuće, kontemplativne sposobnosti, koje pokreću dijalog između umjetnosti i duhovnosti, a od gledatelja zahtijevaju posvećenost, intimnost i prisutnost, uranjanje u vlastitu podsvijest i emocije te suočavanje s egzistencijalnim pitanjima.

Pritom je naglasak na djelima koja se temelje na osjetilnoj razini te sadrže potencijal transformacije naše percepcije svakodnevnog, predstavljajući odnos između materijalnog i duhovnog.

Izlažu: Filip Borelli, Lucija Jelić, Darija Jelinčić, Lav Paripović, Jelena Petric, Nikola Pjevačević, Domagoj Rogina, Davor Sanvincenti, Elena Štrok, Luka Tomić, Vice Tomasović

Kustosica: Sara Mikelić

Fotografija: Darija Jelinčić

Popratni program u sklopu izložbe u MM centru:

17.11. Predavanje Vlade Marteka

24.11. Međunarodni i domaći eksperimentalni film - uvodno slovo i selekcija Ivana Paića

*Katalog će biti dostupan za preuzimanje u Galeriji SC od 17. studenog