Skunk Anansie - slaže se set lista

Na dosad održanim koncertima rock ikone Skunk Anansie protutnjale su kroz svoju impresivnu karijeru i izveli najčešće hitove među kojima su "Yes It's Fucking Political", s kojim su najviše otvarali koncerte, „I Can Dream", „Charlie Big Potato", „Hedonism", „Love Someone Else" ili „"Twisted". "I Believed In You", „My Ugly Boy", „Because Of You", „God Loves Only You", „Intellectualise My Blackness", „This Means War", "Without You", „Weak" i "Little Baby Swastikkka", "The Skank Heads" također su na popisu odsviranih, kao i izuzetni singlovi „Tear The Place Up", „Brazen", „What You Do For Love", "100 Ways to Be a Good Girl". Na set listu je grupa uvrstila i potpuno nove pjesme - „Can't Take You Anywhere" i "Piggy".

Skunk Anansie - "Hedonism"

Više od 25 godina je prošlo od trena kada su Skunk Anansie debitirali na sceni moćnim singlom „Selling Jesus". Svi zapanjeni eksplozivnom ćelavom frontwoman Skin iza koje je buku dizala prilično jednostavna, ali glasna kombinacija bubanj - bas - gitara, još zapanjeniji su bili kad bi vidjeli Skunk Anansie uživo. Britanske rock ikone bez sumnje su jedan od najboljih live bendova posljednjih četvrt stoljeća.

Nakon prošlog nastupa o kojem se još uvijek priča i velike obljetničke turneje na Šalati, neraskidiva veza s hrvatskom publikom nastavlja se u Domu sportova. Skunk Anansie su uvrstili Zagreb na drugi dio velike slavljeničke turneje „25 Live @ 25" čime je jedini grad naše regije koji će dva puta ugostiti ovu live rock mašinu.

Skunk Anansie - "This Means War"

Recenzije slavljeničku turneju nazivaju fantastičnom, a mediji za bend kažu da utjelovljuje moć rocka i dalje pokazuje ono najbolje od sebe u nastupima. Turneja je otvorena u Španjolskoj, a bend je na popis zemalja upisao Island, Portugal, Njemačku, Italiju, zemlje Beneluksa ili primjerice Francusku. Skunk Anansie svira stadionske nastupe poput METAStadt Open Air u Beču, talijanski Rock In Roma, kao i kultni Brixton O2 Academy te bilježi dvostruki nastup na Glastonbury festivalu. O legendarnom statusu benda govori i činjenica da su mnogi koncerti unaprijed rasprodani, poput onih u UK-u, Poljskoj ili Švicarskoj. Bend je posebno za ovu turneju poradio na osvjetljenju i vizualnoj strani koncerta.

Skunk Anansie - "Charlie Big Potato"

Kao predgrupa će im se pridružiti londonski alt rock dvojac Shelf Lives, koji za sebe kaže da vraćaju punk na repertoar kućnih tuluma.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 230 kn, dok će na dan koncerta za ulaz trebati platiti 260 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ul. Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.