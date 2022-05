Ovogodišnji gitaristički program EXIT festivala ušao je u finalnu fazu objavom novih izvođača. Ranije najavljenima, headlineru Nicku Caveu i njegovim Bad Seedsima i jakim imenima kao što su Sepultura, Napalm Death, Molchat Doma, Marky Ramone i Blind Channel pridružuje se 11 novih bendova, koje predvode neuništive punk legende The Exploited. Gitaristički zvuk je oduvijek bio jedan od najomiljenijih na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz epske nastupe veličina kao što su The Cure, Killers, Sex Pistols ili Guns'n'Roses. Rock @ Exit, ta glasna i distorzirana strana festivala, odjekivat će i ovog ljeta, od 7. do 10. srpnja na Mainu, Fusionu i u epicentru žestokog zvuka tvrđave - Explosive pozornici.

Explosive će u dubokim rovovima Tvrđave i ovog ljeta dočekati sve ljubitelje hardcorea, metala i punka, uz gotovo 30 muzičkih imena. Na čelu programa kultne ekstremne pozornice nalaze se isto tako kultni škotski punkeri The Exploited. Od njihovog prvijenca „Punk's Not Dead" i drugog albuma „Troops of Tomorrow", koji se danas smatraju klasicima punka, prošlo je točno 40 godina, a žestoki veterani su spremni još jednom zagrmjeti s Tvrđave! Ove legende glazbeno su utjecale na veliki broj bendova, među kojima su Metallica, Slayer, Anthrax, Nirvana, Queens of the Stone Age, ali i Discharge, koji će ove godine također nastupiti na Explosiveu! Stvaralaštvo The Exploiteda pokriva različite podžanrove od punk rocka i thrash metala do hardcore i street punka i smatraju se jednim od najvažnijih bendova u protekla četiri desetljeća.

Jednako glasno bit će još devet novih imena s ekstremne Exitove pozornice: Crown Court, Lamori, Bohemyst, Smrt Razuma, Šank, Vox Populi, Chain Cult, Hexis i War Engine. Tako program Explosivea stiže do skoro 30 imena, uz ranije objavljene Bury Tomorrow, Discharge, Incantation, Moscow Death Brigade, Nervosa, Tankard, Architect of Pain, Black Tooth, Chains, Heresy, Madvro, Misconduct, Noctiferia, Oathbringer, Progon, Shining, Stranger, Terminal Prospect i The Undertones.

Gitaristički zvuk na Glavnoj pozornici će voditi jedan jedini Nick Cave sa svojim bendom The Bad Seeds, a za nešto zešće frekvencije zadužena su imena koja su obilježila povijest metala i današnju hardcore, new wave i post-punk scenu - kultna brazilska Sepultura, legendarni četverac iz Birminghama Napalm Death i bjeloruski sastav Molchat Doma.

Novo ime Fusiona su Deca loših muzičara, skraćeno DLM, beogradska grupa nastala 1988, donoseći funk-rock spoj. Njihov prvi album „Dobardan!" je iznjedrio sve same hitove koji i dan-danas žive, a uslijedila su izdanja „Prolećni dan" (1995), „Virus" (1998) i „...Gde cveta Samsung žut" (2005). Na programu Fusiona nalaze se u odličnom društvu na čijem je čelu dobitnik Grammy nagrade za životno djelo i živa ikona punka Marky Ramone, uz finski Blind Channel, vodeći post-punk dark-wave bend She Past Away, jedan od koncertno najaktivnijih i najatraktivnijih bendova regije, Brkovi, kultni riječki i ponovo okupljeni pankeri Paraf, zatim Prti Bee Gee, Vizelj, Coach Party i Sana Garić.

EXIT festival će biti održan na Petrovaradinskoj tvrđavi od 7. do 10. srpnja, uz potvrđena velika glazbena imena, kao što su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Afrojack, James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, Alok, ATB, Boris Brejcha, Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Monolink, Denis Sulta, Mathame, ZHU, ACRAZE, Sama' Abdulhadi, ANNA, Sepultura, Napalm Death, Marky Ramone, Molchat Doma, She Past Away, Konstrakta, Brkovi, Paraf, Coach Party, Noisia, Deca loših muzičara, Sana Garić, Vizelj, Prti Bee Gee i mnogi drugi, a stižu i objave novih izvođača!

Počela je najpopularnija Exitova akcija „Kupi 4, zgrabi 5! Na četiri kupljene četverodnevne ulaznice za EXIT 2022. peta se dobiva na poklon. Akcija će trajati do isteka ograničenih količina.

U prodaji su četverodnevne ulaznice po cijeni od 490 kn, uz uštedu od 50%. Jednodnevne ulaznice za petak, 8. srpnja, kada nastupaju Nick Cave & The Bad Seeds dostupne su po poklon cijenama, s više od 40% popusta. Cijena regularnih jednodnevnih ulaznica je 235 kn, fan pit ulaznice su dostupne po cijeni od 325 kn, a VIP po cijeni od 805 kn. Ulaznice se mogu kupiti na prodajnim mjestima i online na stranicama Entrio.hr-a i na stranicama EXIT festivala.