Grčki thrasheri Suicidal Angels sredinom ožujka u Močvari

Grčka invazija sjajnih bendova na Hrvatsku se nastavlja! Nakon osam godina u sklopu istočnoeuropske turneje "Profanation" atenski thrash metalci Suicidal Angels vraćaju se u Zagreb, točnije u Močvaru. Tom će prilikom promovirati njihov najsvježiji album "Profane Prayer" koji je svjetlo dana ugledao početkom ožujka ove godine. Ova izuzetna svečanost za sve ljubitelje thrash žestine održat će se u ponedjeljak, 10. ožujka pa ovaj datum svakako valja označiti masnom bojicom u kalendarima ili planerima za 2025. godinu. Early bird ulaznice po cijeni od 20 eura mogu se kupiti preko Hangtime ticketinga, a uskoro će biti dostupne i u Dirty Old Shopu. Pretprodajna cijena ulaznica je 24 eura, dok će na dan koštati 28 eura.

Grčki bend Suicidal Angels pojavio se 2001. godine sa zvukom utemeljenim na klasičnom thrash metalu iz 80-ih, posebno onom iz Bay Area scene. Predvođeni gitaristom i vokalistom Nickom Melissourgosom, koji je jedini stalni član benda tijekom godina, njihov energični, „neck-snapping" pristup rezultirao je nizom hvaljenih studijskih albuma, s istaknutim izdanjima poput "Bloodbath" (2012.), "Years of Aggression" (2019.) i "Profane Player" (2024.). Inspirirani bendovima kao što su Napalm Death, Celtic Frost i Slayer, Suicidal Angels osnovao je gitarist, vokalist i tekstopisac Nick Melissourgos.

Bend je 2002. objavio demo "United by Hate", a potom 2004. EP "Bloodthirsty Humanity", dok tri godine kasnije izlazi studijski album prvijenac "Eternal Domination". Do tada, bend je proširio svoju bazu fanova diljem Europe i počeo privlačiti pažnju i u inozemstvu. Godine 2008. bend je potpisao ugovor s velikom metal diskografskom kućom Nuclear Blast i počeo snimati svoj drugi album "Sanctify the Darkness" (2009.), prvi izdan za njemačku metal izdavačku kuću NoiseArt. Sljedeće tri godine bend je odradio ambicioznu turneju, nastupajući na brojnim festivalima, uključujući Wacken Open Air, Metalcamp, Sonisphere i Brutal Assault. Tijekom tog razdoblja izdali su treći i četvrti album, "Dead Again (2010.)" i "Bloodbath (2012.)", pri čemu je potonji bio njihov prvi album koji je ušao na top ljestvice.

Album "Divide and Conquer" iz 2014. zabilježio je odličan uspjeh na njemačkim ljestvicama, kao i Division of Blood iz 2016. Njihov sedmi album, "Years of Aggression", izašao je 2019. i pronašao odjek kod publike u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Bend je ponovno potpisao ugovor s Nuclear Blastom za svoj osmi album "Profane Prayer", koji je naglasio tehničke vještine i žestinu benda.

Članovi: Gus -lead gitara, Nick - vokal/gitara, Orfeas - bubnjevi, Angelos - bas.

Dan kasnije, također u organizaciji Hangtimea, bend će nastupiti u beogradskoj Zappa Bazi.