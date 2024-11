Clutch u Boćarskom domu 6. prosinca 2025.

Američki underground rock prvaci Clutch vraćaju se u Zagreb, a u Boćarski dom dolaze u subotu 6. prosinca 2025. u sklopu turneje kojom slave 30 godina albuma "Clutch".

Prepoznati kao jedan od najboljih rock bendova današnjice, Clutch su kroz desetljeća turiranja po klubovima i festivalima diljem svijeta gradili svoj uspjeh i zaslužili horde fanova. Clutch su do sada više puta rasprodavali zagrebačke klubove, te isticali da su im nastupi u Zagrebu jedni od najdražih, a veliki miljenici ovdašnje publike dolaze u sklopu europske turneje.

Bend će iduće godine njihov epohalni album "Clutch", originalno objavljen 1995., izdati na vinilu. Turneju po sjevernoj Americi i Europi posvetit će tom albumu koji će svirati u cijelosti, dok će dio koncerta biti posvećen i nekima od najvećih hitova benda, a kako kažu donose jedinstveni show fanovima.

Clutch - "Big News I"

Njihov album "Clutch" iz 1995. mediji opisuju kao pokazni rad stoner rocka 90-ih, a donio im je prepoznatljivost i u mainstreamu. I dalje je jedan od najprodavanijih albuma benda koji redovito bude zastupljen na koncertima sa singlovima poput "Big News", "Escape from the Prison Planet", "I Have the Body of John Wilkes Booth" ili "Spacegrass".

Clutch - "Escape from the Prison Planet"

Još jedan proboj doživjeli su s petim izdanjem "Pure Rock Fury" iz 2001., a sa singlovima "Careful With That Mic", "Immortal" i "Open Up The Border" ulovili su zapažen airplay na američkim rock radio stanicama. Definitivnu globalnu afirmaciju sredinom 2000-tih doživjeli su albumima "Blast Tyrant", "Robot Hive/Exodus" i "From Beale Street To Oblivion".

Hrvatsku su prvi put posjetili 2016. u sklopu turneje na kojoj su promovirali odlično izdanje "Psychic Warfare", kao i dvije godine kasnije kada su objavili jedan od njihovih najboljih albuma karijere - "Book Of Bad Decisions" koji je sletio na prvo mjesto Billboardove Hard Rock ljestvice. Posljedni posjet Zagrebu došao je 2022. uz aktualni album "Sunrise on Slaughter Beach".

Clutch - „Fortunate Son"

Clutch su 1991. u Germantownu (Maryland) osnovali Neil Fallon (vokal), Tim Sult (gitara), Dan Maines (bas) i Jean-Paul Gaster (bubnjevi). Do danas su objavili 13 studijskih albuma, surađivali s cijelim nizom velikih imena scene, i u procesu postali vjerojatno najpoznatije ime žanra koji se danas naziva groove rock, kao jedan od podžanrova stoner rock pokreta.

Ulaznice za Boćarski dom su u prodaji od petka 22. studenog od 10:00 sati po early bird cijeni od 33 eura. Ta cijena će vrijediti do 31. prosinca, a dan nakon penje se na 36 eura. Od 1. ožujka za ulaznicu će trebati izdvojiti 39 eura. Službena prodajna mjesta su Eventim.hr i njihova prodajna mjesta, te Dirty Old Shop, Rockmark i Dallas Music Shop Rijeka.