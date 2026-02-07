« Lifestyle BODY&SOUL
objavljeno prije 2 sata i 40 minuta
Skulirajte se, da ne bi oboljeli

Ljudi koji se stalno ljute, češće obolijevaju i puno ranije umiru od smirenih ljudi

Kad su stvari van naše kontrole... smirite ih
Ukoliko želite dug i kvalitetan život, trebali biste se prestati ljutiti, pokazalo je istraživanje provedeno na Sveučilištu u Iowi.

U njemu su sudjelovali muškarci u dobi između 20 i 40 godin, a pokazalo se da oni koji su ogorčeni i ljuti imaju 1,5 puta veću šansu das umru čak 35 godina ranije od onih smirenih. To je u studiji objašnjeno, a razlog je naravno - stres.

Naime, adrenalin koji je rezultat stresa, oštećuje DNK, što dovodi do bolesti. Amigdala - svojevrsni centar za strah u mozgu, koji je tu da nas spasi u opasnim situacijama, proizvodi stresnu reakciju, u tijelu se luči kortizol, adrenalin i noradrenalin - hormoni stresa i djeluju na organizam tako da ga drže u stanju napetosti.

Nervozne i ljute osobe često su u ovakvom stanju (bez obzira što nije u opasnosti, organizam se ovako ponaša i kada je osoba ljuta) zbog čega ne mogu spavati i normalno funckionirati. 

Češće imaju glavobolje, anksiozne su i depresivne, imaju problema s plućima, srcem, štitnom žlijezdom, probavom, kontrolom bijesa i manjkom energije.

Osim toga, zbog bora i mrštenja izgledaju starije. 

Sve to dovodi do lošeg općeg stanja organizma i prijevremene smrti.

Stoga, promjenite svoj pogled na život i nasmijte se - barem jednom više, nego što ste to jučer učinili. 

07.02.2026. 11:01:00
    
  1. avatar
    armando
    10.12.2020. 21:47
    stres ubija sporo
  2. avatar
    sacara1edricgmail.com
    11.12.2020. 03:32
    "A pokazalo se da oni koji su ogorčeni i ljuti imaju 1,5 puta veću šansu das umru čak 35 godina ranije od onih smirenih" :(

