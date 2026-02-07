Skulirajte se, da ne bi oboljeli

Ukoliko želite dug i kvalitetan život, trebali biste se prestati ljutiti, pokazalo je istraživanje provedeno na Sveučilištu u Iowi.

U njemu su sudjelovali muškarci u dobi između 20 i 40 godin, a pokazalo se da oni koji su ogorčeni i ljuti imaju 1,5 puta veću šansu das umru čak 35 godina ranije od onih smirenih. To je u studiji objašnjeno, a razlog je naravno - stres.

Naime, adrenalin koji je rezultat stresa, oštećuje DNK, što dovodi do bolesti. Amigdala - svojevrsni centar za strah u mozgu, koji je tu da nas spasi u opasnim situacijama, proizvodi stresnu reakciju, u tijelu se luči kortizol, adrenalin i noradrenalin - hormoni stresa i djeluju na organizam tako da ga drže u stanju napetosti.

Nervozne i ljute osobe često su u ovakvom stanju (bez obzira što nije u opasnosti, organizam se ovako ponaša i kada je osoba ljuta) zbog čega ne mogu spavati i normalno funckionirati.

Češće imaju glavobolje, anksiozne su i depresivne, imaju problema s plućima, srcem, štitnom žlijezdom, probavom, kontrolom bijesa i manjkom energije.

Osim toga, zbog bora i mrštenja izgledaju starije.

Sve to dovodi do lošeg općeg stanja organizma i prijevremene smrti.

Stoga, promjenite svoj pogled na život i nasmijte se - barem jednom više, nego što ste to jučer učinili.