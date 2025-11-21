Skrivene opasnosti kuhanja na plin

Jučer predstavljeno istraživanje Greenpeaceovog Znanstvenog odsjeka provedeno u kućanstvima u Hrvatskoj i Mađarskoj pokazalo je da zamjena plinskih štednjaka električnim uređajima može značajno poboljšati kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru, pri čemu znatno padaju razine dušikovog dioksida (NO₂) i kancerogenog benzena. [1]

Istraživanje je provedeno u prvoj polovici 2025. godine u 12 kućanstava u Hrvatskoj i Mađarskoj, uključujući Zagreb, Osijek, Koprivnicu, Rijeku i Klenovnik. Kvaliteta zraka u zatvorenom i vanjskom prostoru svakog doma pratila se tijekom dva dvotjedna razdoblja, prije i nakon zamjene plinskih štednjaka električnima. [2]

Onečišćenje zraka u zatvorenom prostoru sve se više prepoznaje kao velik zdravstveni problem. Kada fosilni plin, koji se uglavnom sastoji od metana, snažnog klimatskog zagađivača, sagorijeva, oslobađa dušikov dioksid (NO₂), CO₂ i hlapljive organske spojeve poput benzena. NO₂ može pogoršati respiratorne probleme, izazvati napadaje astme i smanjiti funkciju pluća, osobito kod djece i osoba s postojećim zdravstvenim tegobama. Benzen je Međunarodna agencija za istraživanje raka klasificirala kao kancerogen, za koji ne postoji sigurna razina izloženosti. [3]

"Za usporedbu, onečišćenje od kuhanja na plinskom štednjaku može u domu stvoriti zagađenje slično onome uz prometnu ulicu ili kao da zapalite manju logorsku vatru u zatvorenom prostoru. Većina roditelja štiti djecu od pasivnog pušenja, a nisu ni svjesni da ih kuhanje na plin također izlaže štetnim tvarima," rekla je Petra Andrić, voditeljica kampanje Greenpeacea u Hrvatskoj.

„Sada imamo jasne dokaze da fosilni plin šteti ne samo klimi, nego i našem zdravlju. Koliko nam je poznato, ovo je prvo istraživanje koje je mjerilo promjene u razinama NO₂ i benzena prije i nakon prelaska s plinskog na električni štednjak u kućanstvima," rekao je Aidan Farrow, viši znanstvenik Greenpeaceovog Znanstvenog odsjeka. „Naša mjerenja pokazala su da uklanjanje plina može značajno smanjiti izloženost štetnim onečišćujućim tvarima u zatvorenom prostoru."[4]

"Zašto bi itko trebao birati između kuhanja večere i udisanja čistog zraka? Svjesni smo da nisu svi u mogućnosti u kratkom roku zamijeniti plinske štednjake, ali nadamo se barem pomoći onima koji su u procesu odlučivanja. Za sve ostale, savjeti za smanjivanje zdravstvenih rizika mogu se preuzeti na stranicama Greenpeacea Hrvatska." dodala je Andrić. [5]

Greenpeace poziva vlade da ciljanim subvencijama pomognu kućanstvima, posebno obiteljima s djecom, osobama s postojećim zdravstvenim problemima, te kućanstvima s niskim prihodima da prijeđu na električne štednjake, da zabrane ugradnju plinskih štednjaka u nove stambene zgrade, te da promiču rješenja bez ugljičnih emisija kao dio šire klimatske i zdravstvene politike.