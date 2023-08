„Sjetne žene raguzejske” premijerno izvedene u parku Gradac

Autorica teksta Marijana Fumić i redateljica Dora Ruždjak Podolski odabrale su, istražujući dubrovačku povijesnu građu od 13. do 20. stoljeća, 9 izuzetnih žena i objedinile njihove intrigantne priče u jedinstveno scensko djelo "Sjetne žene raguzejske" koje je sinoć, 17. kolovoza premijerno izvedeno u parku Gradac.

Zanimljivo, nostalgično putovanje dubrovačkom poviješću iz prizme devet žena, publika je pratila u dahu. Redateljski zaokret u postavljanju pozornice i gledališta pri izboru lokacije ponudio je novu perspektivu prema Gradu, što je Dora Ruždjak Podolski vrlo efektno ukomponirala u predstavu, a glumice „Sjetnih žena raguzejskih" povele su publiku kroz sudbine dubrovačkih žena gdje je Mariju Gučetić utjelovila Nataša Dangubić, Filipu Menčetić Gloria Dubelj, hodočasnicu Marušu Anica Kontić, Jelenu Dorotku Hofmann Nataša Kopeč, Jelenu Pucić Sorkočević Iva Kraljević, Anicu Bošković Lana Meniga, Pavlu Ćelović Lidija Penić-Grgaš, Luciju Miladinović Lucija Rukavina, Niku Našimoku Nikolina Prkačin, a sve njihove muškarce Marin Klišmanić.

Uz redateljicu Doru Ruždjak Podolski autorski tim čine i dramaturginje Marijana Fumić i Stela Mišković, scenograf Stefano Katunar, kostimografkinja Manuela Paladin Šabanović, suradnik za scenski pokret Saša Božić, skladatelj Maro Market, oblikovatelj svjetla Elvis Butković, jezični suradnik Maro Martinović te inspicijent Roko Grbin.

Na programu 74. Igara još su četiri izvedbe: 18., 20. i 21. kolovoza u 21:30, a 19. kolovoza u 22 sata. Predstava je ostvarena uz donaciju OTP banke.

Još samo nekoliko ulaznica za „Sjetne žene raguzejske" dostupno je preko festivalske mrežne stranice www.dubrovnik-festival.hr ili servisa www.ulaznice.hr, na blagajni u Festivalskoj palači (Od Sigurate 1) svakim danom od 9 do 21:30 te ispred zgrade DTS-a (Vukovarska ulica) od ponedjeljka do petka od 10 do 17 sati.