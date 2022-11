Simply Red stiže u pulsku Arenu

Nakon veličanstvene godine, u kojoj su održali 73 nastupa pred više od 600 000 ljudi diljem Europe, grupa Simply Red ovdje nikako ne namjerava stati. Naime, upravo je objavljen popis novih europskih nastupa planiranih za ljeto 2023., a između 29 zakazanih koncerata, koji će se održati od lipnja do kolovoza na ljetnim pozornicama u čak 11 europskih zemalja, našla se i Hrvatska.

Svoje će najveće hitove izvesti u jednoj od najljepših koncertnih arena u svijetu, pulskom Amfiteatru, 21. lipnja 2023. godine, čime će još jednom opravdavati status jednog od najvećih izvođača današnjice. Ulaznice su u prodaji od petka, 11. studenog, u sustavu Eventima.

"Radujemo se povratku u Europu sljedećeg ljeta kako bismo nastupili za sve vas. Želim da uživamo u svirci, da se publika digne na noge i uživa u ritmu naše glazbe te da svi zajedno posvetimo svoje srce upravo glazbi", izjavio je Mick Hucknall.

Mick Hucknall je tekstopisac i predvodnik grupe Simply Red od samog početka 1985., uz neizostavnog dugogodišnjeg saksofonista Iana Kirkhama, koji je dio grupe još od 1986. Trenutačna postava nije se promijenila zadnjih dvadeset godina, a nova će turneja pokazati svu njihovu snagu i ono po čemu su prepoznatljivi na svjetskog glazbenoj sceni gotovo četiri desetljeća.

Dio njihovog nevjerojatnog niza koncerata protekle godine uključivao je i Veliku Britaniju te Irsku, među kojima su i dva nezaboravna nastupa u londonskoj O2 Areni. U sklopu ljetnog dijela turneje, za svoje će najvjernije fanove izvesti neke od svojih najvećih hitova poput "Stars", "Holding Back The Years", "Fairground", "Money's Too Tight To Mention" i brojne druge.

Više informacija o rasporedu turneje i datumima te prodaji ulaznica može se pronaći na službenoj stranici benda www.simplyred.com. Ulaznice za pulski koncert u prodaji su već od ovog petka, 11. studenog, a može ih se osigurati putem na svim prodajnima mjestima Eventima kao i putem online sustava www.eventim.hr.