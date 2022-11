Metal giganti Kataklysm i Soilwork stižu u Boogaloo

Na Dan planeta Zemlje velika metal poslastica u Boogaloou: legendarni Soilwork premijerno u Hrvatskoj, ljubimci domaće publike Kataklysm vraćaju se nakon 11 godina, a s njima na turneji su i nezgodni momci iz SAD-a, Wilderun!

Ograničeni kontingent early bird ulaznica po cijeni od 23 eura mogu se kupiti do 1. prosinca ili do isteka zaliha u Dirty Old Shopu, nakon toga će cijena biti 27 eura, a na ulazu će ako ih ostane koštati 31 euro. U rokovnike valja zapisati subotu, 22. travnja 2023. za ovaj metal spektakl!

Kataklysm su više puta nastupali u Hrvatskoj i s pravom se može reći da ih domaći fanovi jako vole, a i općenito su kao bend poznati po vrlo srdačnom odnosu sa svima koji prate rad ovog benda. Osnovani su davne 1992. u kanadskom Montrealu te su u ovih 30 godina postali jedan od najznačajnijih predstavnika ekstremnog/melodic death metala u svijetu. Dosad su izdali 14 albuma, a najsvježiji Unconquered će predstaviti zagrebačkoj publici na ovom koncertu.

Soilwork je jedan od najpopularnijih melodic death metal bendova u svijetu, a dolaze naravno iz, države koju se može smatrati sinonimom za ovaj žanr, Švedske. Osnovani su 1995. u Helsingborgu pod tadašnjim imenom Inferior Breed, ali su današnje ime uzeli godinu kasnije. U svojoj vrlo bogatoj i impresivnoj karijeri izdali su 12 albuma od čega su neki istinski klasici žanra, a posljednji od njih, Övergivenheten, izdali su u kolovozu 2022. te će ga ovom prilikom promovirati u Boogaloou.

Wilderun je američki prog/folk/orchestral metal bend koji je osnovan 2008. u Bostonu, ali je u pravom smislu aktivan od 2012. Dosad su izdali četiri albuma, a "Epigone" koji je svjetlo dana ugledao ove godine ima sjajan prijem od publike i kritike, npr. legendarni Angry Metal Guy dao mu je ocjenu 5/5!