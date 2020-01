Shhhhh… vrijeme samo za nas dvoje

Početak nove godine dobar je trenutak za donošenje odluka, no one, kako bi se, doista, i ostvarile, moraju biti realne i usmjerene na to da nam unaprijede kvalitetu života. Provoditi više vremena s osobom koju volite najčešća je (novogodišnja) odluka, a najlakše ju je ostvariti u Termama Tuhelj, jer iz ove oaze hedonizma u srcu Zagorja predlažu pet jedinstvenih ideja kako razveseliti voljenu osobu. I sebe, naravno!

Hamam užitak

Prepustite se nevjerojatnom doživljaju Orijenta! Hammam je tradicionalni način njege i opuštanja na Istoku, ritual koji "liječi" i dušu i tijelo, a ako ga dijelite s osobom do koje vam je stalo posebno je iskustvo. Sam ulazak u prostoriju koja se zagrijava toplim, suhim zrakom bit će toliko opuštajući da ćete osjetiti trenutačni efekt ugode. Nakon "kupanja" u toplini i opuštanja na grijanom kamenom stolu, koji će otvoriti svaku poru na vašem tijelu, slijedi kneipp ili naizmjenično polijevanje hladnom i toplom vodom, kao i peeling tijela posebnom rukavicom, koji će ujedno imati i efekt masaže.

Privatni spa

Nije vrijeme ono što definira uspješnost nekog odnosa, nego trud koji ulažemo u druženje. No, kada ste se zadnji put posvetili partneru i vašem odnosu bez vanjskih "ometača"? Privatna wellness oaza s whirlpoolom i zonom za opuštanje Terma Tuhelj pravo je mjesto za to! Uživat ćete u svakom trenutku.

Masaža udvoje

Masaža u paru jedan je od najtraženijih wellness trendova u svijetu. Čudesna moć dodira, nakon kojeg slijedi romantično opuštanje u jacuzziju ili sobi za relaksaciju, zajedničko će vrijeme učiniti čarobnim. Iskušajte relax masažu za dvoje u SPAeVITA centru i doživite 60 minuta nevjerojatnog iskustva.

Saunanje u paru

Iskusite savršen dodir vrućeg vjetra u intimi brojnih finskih i parnih sauna Svijeta sauna, gdje se svakih se sat vremena izmjenjuju različiti programi, isprepletenih brojnim zonama za opuštanje. Aroma programi vrtloženja zraka s "dodacima" meda, grožđa ili aromatičnih ulja, čokoladni tretmani, ljekovito blato... Bezbroj je načina za uživanje udvoje!

Romantična večera u dvorcu Mihanović

Romantična atmosfera dvorca Mihanović s prekrasnim parkom i višestoljetnom platanom, najfinije vinske kapljice i tradicionalna kuhinja "zapakirana" u moderno ruho, savršen je scenarij za uživanje udvoje. Ovo barokno zdanje, kojeg su još u 18. stoljeću izgradili grofovi Erdody, pravo je mjesto za romantičnu večeru, uz koju će vam gratis poslužiti i butelju vina s potpisom jednog od poznatih zagorskih vinara.

Osim odluke što želimo promijeniti u novoj godini, važno je i što prije - dok smo još u zamahu želje za promjenom - napraviti prvi korak. Ponude Terma Tuhelj u siječnju, savršena su prilika za to!

Više na www.terme-tuhelj.hr.