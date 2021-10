She Loves Pablo i Them Moose Rush u Vintageu

Koncertni favoriti domaće alternativne publike, zagrebački groove rockeri She Loves Pablo i bjelovarski rock trojac Them Moose Rush u četvrtak 28. listopada, prohujat će pozornicom Vintage Industriala kako bi konačno uživo predstavili svoja aktualna studijska izdanja.

She Loves Pablo svojim masnim stoner rockom iznova potvrđuju da zaslužuju velike svjetske pozornice, a posljednji album „Death Threats From Future Self" glazbeni kritičari složno su svrstali u ponajbolja izdanja 2020. godine.

She Loves Pablo - Crumble [OFFICIAL VIDEO]

„Death Threats From Future Self tako predstavlja 'sve ili ništa' iskaz u kojem She Loves Pablo superiorno brani boje žanra, ali ga pozicionira i u sfere hitoidnog karaktera otvarajući time širi prostor djelovanja kad je riječ o interakciji sa (širom) publikom." - Zoran Stajčić, Ravno do dna

„Moćno, žestoko i vraški dobro." - Dubravko Jagatić, Nacional

Them Moose Rush već skoro desetljeće obogaćuje domaću alternativnu scenu eksperimentalnom kohezijom brojnih žanrova, od kojih se ističu groove, prog rock, psihodelija i noise. Album „Dancing Maze" izazvao je hvalospjevne recenzije domaćih medija, ali i onih iz Europe i Amerike.

Them Moose Rush - Ray's Dancing Maze [VIDEO]

„Gust i iznimno zanimljiv album namijenjen pažljivom i višekratnom slušanju koje bend nagrađuje otkrivanjem brojnih i vrlo promišljenih slojeva zakopanih u odličnoj produkciji." - Karlo Rafaneli, Music Box

„Moderni, višeslojni, suludo energični i neukrotivi." - Vedran Harča, Ravno do dna

Ulaznice

Ulaznice u pretprodaji po cijeni od 60 kn mogu se kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 18), ili putem Entrio sustava. Na dan promocije za ulaznice će biti potrebno izdvojiti 70 kn.

Važna napomena

Promocija će se održati u skladu sa svim mjerama i preporukama Stožera, na ulazu će biti potrebno pokazati COVID potvrdu, ovlašteni rezultat negativnog antigenskog testa ne starijeg od 48h ili dokaz o preboljenju u zadnjih 6 mjeseci, te predočiti osobnu iskaznicu.

Na ulazu će biti omogućeno i testiranje, koje će vršiti poliklinika "Vaš pregled" po cijeni od 50 kn. Testiranje će se vršiti od 19:30 do 21:30h.

Događaj organizira Dostava Zvuka.

FB event: https://web.facebook.com/events/195230979355578