Martina Filjak i prijatelji sviraju za HGZ

Hrvatski glazbeni zavod zatvara svoja vrata i kreće u konstruktivnu, a potom i cjelovitu obnovu koja će trajati godinama. U najstarijoj i najljepšoj zagrebačkoj koncertnoj dvorani u kojoj su tijekom njenih 145 godina postojanja nastupali nebrojeni glazbenici iz Hrvatske i svijeta, u petak 29. listopada održat će se posljednji koncert prije višegodišnje stanke.

Na povijesnom koncertu koji zatvara jedno poglavlje HGZ-a i najavljuje novo, nastupit će naša proslavljena pijanistica Martina Filjak i njeni ništa manje slavni prijatelji - američka pijanistica Caroline Haffner, sopranistica Lana Kos, violončelistica Monika Leskovar i Zagrebački solisti. Publika će uživati u dobro poznatim djelima J. S. Bacha, F. Liszta, G. Puccinija, F. Chopina, S. Rahmanjinova, B. Papandopula i L. van Bethoveena, a Hrvatska radiotelevizija izravno će prenositi ovaj vrhunski glazbeni događaj na HTV3 i svojem YouTube kanalu.

Posveta plemenitim donatorima

Prve skele u Zagrebu, već nekoliko tjedana nakon potresa, postavljene su upravo na zgradi HGZ-a i hitna sanacija obavljena je u nevjerojatno kratkom roku zahvaljujući donacijama iz Hrvatske i cijelog svijeta. Među donatorima su bili Samir Nikočević i Charles C. Taylor, a uz donaciju za obnovu zgrade, ovi plemeniti Amerikanci u prosincu prošle godine financirali su i kompleksnu obnovu klavira Steinway. Bila je to posljednja donacija Charlesa C. Taylora, velikog mecene umjetnosti koji je preminuo u siječnju ove godine i HGZ mu posvećuje ovaj koncert.

„Posvećujući koncert Charlesu C. Tayloru želimo iskazati našu zahvalnost svim donatorima bez kojih HGZ ne bi postojao i opstao gotovo dva stoljeća te danas ponosno bio jedna od najstarijih „živućih" udruga građana u svijetu. Pred nama je još jedno teško razdoblje jer kada su naše dvorane zatvorene, udruga nema nikakvih prihoda, a brojni troškovi ostaju. Unatoč svemu, članovi HGZ-a i mi koji smo na čelu udruge, odlučno i strastveno koračamo prema ostvarenju naše vizije i stvaranju modernog, multimedijalnog kulturnog centra." - kaže predsjednica HGZ-a Romana Matanovac Vučković.

Koncert „Martina Filjak & friends za HGZ" održat će se u Velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda 29. listopada 2021. u 20 sati uz poštivanje svih epidemioloških mjera, a ulaznice su dostupne na blagajni HGZ-a u srijedu, četvrtak i petak od 18 - 20 sati te online na: https://hgz.kupiulaznicu.hr/projekcija/38104