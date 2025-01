Koncert in memoriam David Bowie by Gift + 80s Party

U subotu 11.01.2025. ćemo koncertom grupe The Gift u zagrebačkom klubu Boogaloo obilježiti devetu godišnjicu od kako nas je napustio jedan od najvećih glazbenika, umjetnika svih vremena, neponovljiv i čudesni David Bowie. Bowie je definitvno bio jedna od najzanimljivijih ličnosti pop kulture, bio je toliko svestran da je zadobio simpatije vrlo širokog spektra obožavatelja, od onih najalternativnijih zaljubljenika u umjetnost, preko okorjeljih rockera do ljubitelja pop glazbe.

Na ovom koncertu koji će se održati u sklopu programa 80's Partyja će svojim nastupom odati počast Bowievom liku i djelu jedan od najboljih Bowie tribute benda u regiji, grupa The Gift koja će odsvirati presjek Bowieovih hitova od „Space Oddity", „Starmen", „Changes", "Sound And Vision" „Ziggy Stardust", „Man Who Sold The World", „Sorrow", "The Jean Genie", „Rebbel, Rebbel", „Heroes", „Ashes To Ashes", „Let's Dance", "China Girl", "Apsolute Beginners",„Under Pressure", „Modern Love", ""Blue Jean", „Hello Spaceboy" „The Stars (Are Out tonight)",.... do posljednje „Blackstar.

U glazbenom svijetu gotovo da nema glazbenika na kojeg Bowie nije barem malo utjecao. Mnogi ga pamte i iz bogate glumačke karijere, kao glumca iz filmova i kazališnih predstava. Uglavnom, malo je vjerojatno da postoji čovjek kojeg je Bowie ostavio ravnodušnog, a svi bi se složili da je bio mudar, talentiran i vrlo draga osoba, te je zbog toga i tolika tuga preplavila ljude kada su spoznali da Bowiea više nema. Bowie je iza sebe ostavio kvalitetan, bogat i raznovstan glazbeni opus sa kojim se može rijetko tko mjeriti, a njegov posljednji album koji je objavljen na njegov rođendan 8. siječnja 2016. godine, samo dva dana prije njegove smrti, „Blackstar" je definitivno njegov rekvijem, remek djelo sa puno mistike i zagonetnih poruka koje još dan danas nisu dešifrirane do kraja. Mediji su taj album proglasili za album 2016. godine. Pored toga je „Blackstar" najprodavaniji album 2016. godine, a David Bowie proglašem osobom 2016. godine u magazinu „Time"! Bowie je postigao jedne od najvećih tiraža sa svojim albumima, devet platinastih, jedanaest zlatnih i osam srebrnih tiraža i preko 140 miliona prodatih albuma. 1996. godine je Bowie uvršten u „Rock and Roll Hall of Fame" i po svemu tome je jedan od najuspješnijih glazbenika svih vremena.

Novosadska cover petorka Gift izvodeći edukativni muzički sadržaj, britanski rokenrol 80-ih i 90-ih, donosi publici autentičan scenski nastup baziran na plesnim pokretima velikih muzičkih ikona. Na ovim prostorima se napokon, osim pukog sviranja ili „skidanja" pjesama, može osjetiti nešto malo više magije u muzici. Insistiranje na interakciji s auditorijumom, prisnosti koja istovremeno šokira i oduševljava prisutne lascivnim i grotesknim pokretima, probijanjem barijere stage-a, čestim silaženjem u publiku, i najzad, fizičkim dodirom sa slobodnijim fanovima koji se odlično provode. Ovakvi dogadjaji su imitacija nečega što se nekada stvarno odigravalo u klubovima u Britaniji, kao i uspešan bijeg od surove stvarnosti."... (PPRESC- Aleksandar Vukelić).

Nakon gotovo dvosatnog repertuara pjesama Bowie će grupa The Gift odsvirati i set 80's hitova gdje će se naći pjesme grupa od Depeche Mode, The Sisters Of Mercy, Soft Cell, The Smiths, The Cure, Bauhaus,.. a vjerojatno i koja njihova autorska pjesma.

Nakon koncerta slijedi 80's Party na kojem će Tomi Phantasma vrtiti video spotove najvećih hitova osamdesetih