Serija "Rehab Addict" od 27. kolovoza na HGTVu

Tijekom četiri nove epizode, Nicole će se suočiti s jednim od svojih najvećih izazova do sada - obnovom dviju ruiniranih kuća koje su udaljene čak 2.400 kilometara jedna od druge. U Wyomingu je čeka kuća iz 1890-ih koja je loše obnovljena, dok će se u svom rodnom Detroitu upustiti u kupnju jedne od najprljavijih napuštenih kuća koje je ikada vidjela.

Premijerna epizoda vodi nas u predivni Wyoming, gdje Nicole prvi put uživo vidi kuću koju je kupila bez prethodnog obilaska. Nakon uklanjanja jeftinih elemenata neuspješne prijašnje obnove, počinje otkrivati autentične detalje koje toliko voli - originalne drvene podove, zidove od žbuke - te dodaje poseban pečat fasadi s uskim prozorima u viktorijanskom stilu.

Kada primi hitan poziv da su skvoteri boravili u njezinoj kući iz 1928. u Detroitu, odmah se vraća u svoj grad kako bi nadgledala veliko čišćenje užasno zapuštenog prostora.

Tijekom obilaska otkriva brojne originalne elemente: kupaonske pločice u stilu podzemne željeznice, ugrađeni stalak za telefon i tobogan za rublje koji vodi u podrum, prije nego što ona i njezin tim krenu u zamjenu potpuno propalog krova - prvog koraka u vraćanju kuće njezinu starom sjaju.

Seriju „Rehab Addict" producirao je studio Porte Cochere Productions.