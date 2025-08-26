Serija "Rehab Addict" od 27. kolovoza na HGTVu
Popularna stručnjakinja za renoviranje starih kuća, Nicole Curtis, kreće na put diljem Amerike kako bi spasila zapuštene povijesne domove kojima je hitno potrebna obnova
Tijekom četiri nove epizode, Nicole će se suočiti s jednim od svojih najvećih izazova do sada - obnovom dviju ruiniranih kuća koje su udaljene čak 2.400 kilometara jedna od druge. U Wyomingu je čeka kuća iz 1890-ih koja je loše obnovljena, dok će se u svom rodnom Detroitu upustiti u kupnju jedne od najprljavijih napuštenih kuća koje je ikada vidjela.
Premijerna epizoda vodi nas u predivni Wyoming, gdje Nicole prvi put uživo vidi kuću koju je kupila bez prethodnog obilaska. Nakon uklanjanja jeftinih elemenata neuspješne prijašnje obnove, počinje otkrivati autentične detalje koje toliko voli - originalne drvene podove, zidove od žbuke - te dodaje poseban pečat fasadi s uskim prozorima u viktorijanskom stilu.
Kada primi hitan poziv da su skvoteri boravili u njezinoj kući iz 1928. u Detroitu, odmah se vraća u svoj grad kako bi nadgledala veliko čišćenje užasno zapuštenog prostora.
Tijekom obilaska otkriva brojne originalne elemente: kupaonske pločice u stilu podzemne željeznice, ugrađeni stalak za telefon i tobogan za rublje koji vodi u podrum, prije nego što ona i njezin tim krenu u zamjenu potpuno propalog krova - prvog koraka u vraćanju kuće njezinu starom sjaju.
Seriju „Rehab Addict" producirao je studio Porte Cochere Productions.
