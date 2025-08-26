The Walking Dead: Daryl Dixon treća sezona

Vrlo iščekivana treća sezona serije The Walking Dead: Daryl Dixon, u kojoj glume Norman Reedus i Melissa McBride, premijerno će se prikazati u ponedjeljak, 8. rujna u 22 sata na AMC-ju.

Treća sezona, snimljena u Španjolskoj, pratit će Daryla Dixona (Norman Reedus) i Carol Peletier (Melissa McBride) dok nastavljaju svoje putovanje kako bi se nekako vratili kući i onima koje vole. Dok se trude vratiti, put ih vodi sve dalje kroz daleke zemlje s promjenjivim i nepoznatim uvjetima dok svjedoče raznim posljedicama apokalipse.

Uz Reedusa i McBride, seriji se u trećoj sezoni kao stalni članovi glumačke postave pridružuju Eduardo Noriega, Óscar Jaenada i Alexandra Masangkay. Dodatna glumačka postava, između ostalih, uključuje Candelu Saittu, Huga Arbuésa, Gretu Fernández, Gonzala Bouzu, Hadu Nieto, Yassmine Othman, Cuca Usína i Stephena Merchanta.

Izvršni producenti treće sezone serije The Walking Dead: Daryl Dixon su Scott M. Gimple, showrunner David Zabel, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang, Jason Richman, Dan Percival i Steve Squillante, sa Silvijom Aráez i Jesúsom de la Vegom iz Ánime Stillkinga.

Kreće snimanje i posljednje sezone

Na panelu na Comic-Conu u San Diegu ovoga srpnja obožavateljima je, uz prvi uvid u službenu najavu treće sezone, najavljeno snimanje četvrte, ujedno i posljednje sezone, s produkcijom u Španjolskoj.

Posljednja sezona od osam epizoda, u kojoj će glumiti ikone franšize Živi mrtvaci Norman Reedus (Daryl Dixon) i Melissa McBride (Carol Peletier) te zvjezdana sporedna glumačka postava, snimat će se u Madridu i okolici na lokacijama koje uključuju Bilbao, Galiciju, Andaluziju, regiju Segovia, Toledo i autonomnu zajednicu Madrid.

„U dvjema izvanrednim serijama koje se protežu tijekom gotovo dva desetljeća - Norman i Melissa udahnuli su život paru najlegendarnijih likova u povijesti televizije. Daryl i Carol poveli su obožavatelje na nezaboravno i intenzivno ljudsko putovanje izazova, opstanka, nade i prijateljstva, a reakcija obožavatelja, od prvih trenutaka serije Živi mrtvaci, bila je izvanredna. Jedva čekamo podijeliti nadolazeću treću sezonu Daryla ove jeseni te započeti produkciju četvrte i posljednje sezone u Španjolskoj", rekao je Dan McDermott, predsjednik odjela za zabavu i AMC Studiosa za AMC Networks. „Što god čeka ova dva voljena lika, znamo da je Univerzum Živih mrtvaca bezvremenska franšiza koja nudi beskrajne mogućnosti za nove i stare priče i likove."

Norman Reedus je istaknuo kako je Daryl Dixon bio nevjerojatno putovanje. „Zahvaljujem svakom obožavatelju koji nam se pridružio na njemu. Bila je povlastica graditi ovu priču za ove likove i jako smo zahvalni zbog načina na koji je prihvaćena. Zahvaljujući vašoj ljubavi i potpori, svaki se trenutak isplatio. Ovo finale nije samo kraj, to je proslava onoga što smo svi zajedno dijelili. Nastavite prenositi tu ljubav dalje - Darylovo putovanje daleko je od kraja."

Melissa McBride je dodala kako je snimati ovaj dio Darylove i Caroline zajedničke pustolovine u Europi bilo najveće uzbuđenje njenog života. „Stalno se vraćam po još s ovim dvama likovima. Još ima toliko priče za pričanje i toliko je toga čemu se obožavatelji mogu radovati. Uživat ću u trenucima kako dolaze i uzbuđena sam što će obožavatelji vidjeti na čemu smo radili na ovim nevjerojatnim lokacijama."