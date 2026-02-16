Povodom Dana ružičastih majica, međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja koji se obilježava posljednje srijede u veljači (25. veljače), u Zagrebu započinje preventivno-edukativni program ''SEEN, AL' NE VIĐEN'', namijenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola s područja gradske četvrti Trešnjevka - jug.

Dan ružičastih majica nastao je kao simbolična poruka podrške učeniku koji je bio izložen vršnjačkom nasilju zbog nošenja ružičaste majice. U znak solidarnosti njegovi su vršnjaci odjenuli ružičasto i poslali jasnu poruku protiv nasilja i isključivanja. Danas se taj dan obilježava diljem svijeta kao podsjetnik na važnost pravovremene reakcije, empatije i odgovornosti zajednice.

Naziv programa ''SEEN, AL' NE VIĐEN'' referira se na iskustvo mladih koji su u digitalnom prostoru stalno „seen"- viđeni, prisutni, izloženi - ali se istovremeno često osjećaju neviđeno, neshvaćeno ili ignorirano. U kontekstu vršnjačkog nasilja situacije su nerijetko javne, poruke su pročitane, a nasilje „viđeno", ali bez reakcije. Program želi otvoriti prostor u kojem se nasilje ne samo vidi, nego i prepoznaje, razumije i aktivno zaustavlja.

Aktualni podaci potvrđuju potrebu sustavnog rada s mladima. Prema podacima Pravobraniteljice za djecu za 2024. godinu zabilježen je značajan porast prijava vršnjačkog nasilja u školama, uključujući i nasilje u virtualnom prostoru. Podaci Ministarstva unutarnjih poslova za područje Grada Zagreba za 2024. godinu također ukazuju na porast nasilnih oblika ponašanja među djecom i mladima, osobito u dobnoj skupini od 14 do 18 godina.

U školama je zabilježeno 210 prijava vršnjačkog nasilja, što predstavlja porast od 44 posto, dok je u odgojno-obrazovnim ustanovama evidentirano 289 prijava nasilja, gotovo 60 posto više nego prethodne godine. Na području Grada Zagreba zabilježen je i porast kaznenih djela djece od 17,1 posto, kao i značajan porast tjelesnih ozljeda među djecom od 107,7 posto. Čak 91 posto djece počinitelja nalazi se u dobnoj skupini od 14 do 18 godina.

Program ''SEEN, AL' NE VIĐEN'' osmišljen je kao prostor dijaloga i aktivnog učenja, s ciljem jačanja empatije, osobne odgovornosti i spremnosti mladih da reagiraju na nasilje u svojoj okolini.

Radionice forum teatra

Središnji dio programa čine interaktivne radionice forum teatra koje će se održati:

- 25. veljače 2026. - Mjesni odbor Prečko

- 26. veljače 2026. - Mjesni odbor Horvati - Srednjaci

Voditelj radionica je kazališni redatelj Lovro Krsnik.

Forum teatar metoda je participativnog kazališta u kojoj sudionici ne ostaju pasivni gledatelji, već aktivno ulaze u scenske situacije koje prikazuju realne primjere vršnjačkog nasilja. Učenici imaju mogućnost zaustaviti scenu, preuzeti ulogu lika i pokušati promijeniti tijek događaja drugačijim reakcijama i odlukama.

Kroz takav proces mladi uče prepoznati dinamiku nasilja, razumjeti uloge počinitelja, žrtve i promatrača, razvijati empatiju te vježbati konkretne strategije nenasilnog reagiranja. Forum teatar pruža siguran prostor za istraživanje teških situacija bez stvarnih posljedica, ali s vrlo stvarnim uvidima i iskustvom odgovornog djelovanja.

Program se provodi u organizaciji i uz financijsku potporu Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug, u realizaciji Centra za kulturu Trešnjevka. Radionice predstavljaju uvodni dio šireg projekta ''SEEN, AL' NE VIĐEN'', financiranog sredstvima Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.