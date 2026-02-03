Sedam patuljaka u Vatikanu

Sedam patuljaka došlo u Vatikan tražiti papu. Došao papa i pita ih što hoće.

Ljutko: - Papa ima li koja časna da je manja od nas?

- Nema, kaže papa.

- Ma možda ipak ima, razmisli malo!

- Ma nema kad vam kažem!

Ljutko će na to ljuto: - Ma jesi li sto posto siguran???

- Ma Ljutko, sto posto sam siguran da nema niti jedne časne sestre manje od vas!!!

Uto šest patuljaka iza Ljutka raspali:

- Ljutko je j*** pingvina, nana nana nana!!