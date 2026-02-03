Sedam patuljaka u Vatikanu
Naravno da vic zvuči prilično sumanuto, tako da se možete slobodno pripremiti ;)
Lool (Arhiva)
Sedam patuljaka došlo u Vatikan tražiti papu. Došao papa i pita ih što hoće.
Ljutko: - Papa ima li koja časna da je manja od nas?
- Nema, kaže papa.
- Ma možda ipak ima, razmisli malo!
- Ma nema kad vam kažem!
Ljutko će na to ljuto: - Ma jesi li sto posto siguran???
- Ma Ljutko, sto posto sam siguran da nema niti jedne časne sestre manje od vas!!!
Uto šest patuljaka iza Ljutka raspali:
- Ljutko je j*** pingvina, nana nana nana!!
