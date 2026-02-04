Ivica i zadaćnica

Profesorica uđe u učionicu i kaže učenicima da počnu pisati sastavak s naslovom "Da sam ja direktor..."

Svi sjede i pišu, jedino Ivica otvorio novine i čita.

- Ivice, zašto ne pišeš, što čekaš?!, upita ga profesorica nakon 10 minuta, a Ivica, izvaljen na stolici s nogama na stolu, odgovori:

- Čekam sekretaricu da može početi pisati...