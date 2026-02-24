Kad ginekolog krene na prekvalifikaciju

Nema posla, nema para, svi se snalaze, pa ček i ginekolog polaže prekvalifikaciju za auto-mehaničara. Na testu od mogućih 90 bodova dobija 110. Vraća se u učionicu i kulturno zamoli za obrazloženje...

Komisija mu odvrati:

- 30 poena za perfektno rasklopljen motor! - 30 bodova za otklanjanje kvara, 30 bodova za perfektno sklopljen motor!

- Uz to ste dobili bonus 20 bodova, iz razloga što ste sve to odradili kroz auspuh, mi smo jednostavno oduševljeni!