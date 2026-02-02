Kad plavuši ukradu auto, dođu komplikacije...
... situacija možda izgleda neugodno na prvu, ali jako brzo shvati u čemu je zapravo problem... )
Što reći osim - lool ;) (Arhiva)
Vraća se plavuša u auto, sjedne u njega i odjednom shvati da je u problemu, pa nazove policiju:
Rekla je da je njen auto ukraden, uspaničeno objašnjavajući situaciju:
- Ukrali su radio, volan, kočnicu, pa čak i papučicu za gas!
Osoba na drugoj strani odgovori:
- Smirite se gospođo, policajac je već na putu...
Nekoliko minuta kasnije, policajac zove kolegu preko radija:
- Gospođa je greškom sjela na zadnje sjedište, zanemari taj poziv...
02.02.2026. 06:54:00
