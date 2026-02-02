« Vic dana
Kad plavuši ukradu auto, dođu komplikacije...

... situacija možda izgleda neugodno na prvu, ali jako brzo shvati u čemu je zapravo problem... )

Što reći osim - lool ;)
Vraća se plavuša u auto, sjedne u njega i odjednom shvati da je u problemu, pa nazove policiju:

Rekla je da je njen auto ukraden, uspaničeno objašnjavajući situaciju:

- Ukrali su radio, volan, kočnicu, pa čak i papučicu za gas!

Osoba na drugoj strani odgovori:

- Smirite se gospođo, policajac je već na putu...

Nekoliko minuta kasnije, policajac zove kolegu preko radija:

- Gospođa je greškom sjela na zadnje sjedište, zanemari taj poziv...

