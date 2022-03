Savršena focaccia i jaja Benedict za odličan doručak

Ako ne znate što raditi za vikend, a volite kuhati, odgovor je jednostavan! Slasna, mirisna, aromatična i mekana talijanska focaccia u kombinaciji s jajima Benedict nama se čine kao idealan plan. Pripremite doručak, pozovite ekipu i pozdravite proljeće doručkom na terasi.

Omiljeni talijanski krušni specijalitet možete pripremiti na mnogo načina, no ako ga kombinirate s jajima Benedict, dan ćete započeti i siti, i sretni. Ivan Temšić, pobjednik jedne od najpoznatijih hrvatskih kulinarskih emisija, otkrio nam je recept, ali i trikove za pripremu ovog jela.

Za savršenu focacciu trebat će vam:

550 g visokoproteinskog glatkog brašna

440 g vode

55 g maslinova ulja

27.5 g soli

16.5 g kvasca

Kvasac otopite u mlakoj vodi, pa ga povežite s tri žlice brašna. Kada na površini primijetite mjehuriće, dodajte preostalo brašno koristeći mikser i nastavak za tijesto. Da bi se kvasac u masi što prije pokrenuo, a pogotovo ako jelo pripremate u zadnji tren, Kenwood Titanium Chef Patissier XL sa svojim funkcijama grijanja posude na niskim temperaturama cijeli će proces ubrzati i olakšati. Postavljanjem miksera na malu brzinu postepeno razvijte gluten u tijestu, a nakon 5 minuta, kada se glutenska veza razvila, dodajte sol i maslinovo ulje. Miješajte na srednje jakoj brzini dok se ulje i sol ne inkorporiraju i tijesto.

Kada ste dobili kompaktnu smjesu, ostavite tijesto da odmori, blago ga umijesite, pa ga na kraju postavite na lim za pečenje koji ćete prethodno obložiti masnim papirom i maslinovim uljem. Nakon 30-ak minuta tijesto aromatizirajte začinima po želji. Ivan preferira dodati ružmarin, timijan, češnjak i cherry rajčice, krupnu sol i maslinovo ulje. Željene sastojke prstima utisnite u tijesto pa 30 minuta pecite na 230°C.

Pečenu, sočnu i aromatiziranu focacciu ostavite da se ohladi, a za to vrijeme pripremite jaja Benedict. Jeste li znali da je ovo jelo dobilo ime po aristokratskom paru koji je živio u New Yorku? Gospodin i gospođa Benedict vikendom bi doručkovali u restoranu, a jednom je kuhar samo za njih pripremio potpuno novi, poseban doručak, danas poznat kao jaja Benedict. Ostalo je povijest - nakon toga jelo je postalo poznato diljem svijeta i spada u must have ponudu velikog broja luksuznih restorana. Mnogi ga nazivaju kraljevskim doručkom, iako je jednostavan i možete ga napraviti za 15-ak minuta. Sastoji se od preprženog kruha, prženog mesa, poširanog jajeta i Hollandaise umaka.

Kako biste ga pripremili, za početak očistite malo miješane salate i prepecite par feta domaće pečenice. Da bi poširali jaje, u vruću (ne kipuću) vodu dodajte par kapi kiseline koja će pripomoći pri koagulaciji bjelanjka, te uz miješanjem pjenjačom stvorite vrtlog u koji ćete ubaciti jaje. Nakon toga ugasite vatru i poklopite lonac. Nakon par minuta, kada se bjelanjak stisne, a žumanjak i dalje ostane tekuć, izvadite i ocijedite poširano jaje.

Na kraju pripremite Hollandaise umak. Koristeći štapni mikser u žumanjak u koji ćete dodati malo vode i kiseline (limun ili aceto bianco), lagano inkorporirajte otopljeni maslac. Temperatura maslaca će automatski termički obraditi žumanjak, a tekstura umaka će biti kremasta i svilenkasta.

Vaš doručak je spreman! Ivan uz focacciu, jaja i umak preferira servirati i čvarke, a u pripremi tijesta uvijek koristi profesionalni Kenwood Titanium Chef Patissier XL mikser. Zahvaljujući naprednim značajkama svojeg pomoćnog kuhara, Ivanova focaccia baš svaki put ima prozračnu teksturu.