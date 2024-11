Imam prvog šaptača pizzama

Hrvatska gastro scena dobila je novi, zanimljivi projekt koji spaja bogatu obiteljsku tradiciju, čuvenu talijansku pizzu i buduće ljubitelje pizze. Hrvatska ima prvog šaptača pizzama. Marko Vanjak kao treća generacija iz poznate ugostiteljske obitelji, pokrenuo je projekt pod nazivom The Pizza Whisperer, a koji je već prvim radionicama u Zagrebu izazvao veliki interes.

"Pizza je u moj život ušla 2009. godine kada je moja obitelj otvorila pizzeriju u Sukošanu. Tada sam radio u servisu, a u pizza kuhinju sam ušao kad smo otvorili O'Haru!" - govori Marko o tada jednoj od najpopularnijih pizzerija u regiji. "

"Kada svaki dan u pizzeriji radite praktički isto jelo, ponekad i 300 puta dnevno, uočavate najsitnije detalje, a jako puno stvari se treba posložiti da bi pizza bila savršena. Meni je još teže jer sam zadrti perfekcionist tako da sam često dobio komentar da je pizza koju sam napravio savršena, ali ja točno pamtim pizze koje sam napravio, a koje su se jako približile savršenstvu koje tražim. Bilo ih je 4 ili 5!" - govori Marko.

Zajedno za suprugom Majom, koja je godinama radila u poznatoj grupaciji restorana Soho Garden u Dubaiju, pokrenuli su radionice The Pizza Whisperer koje broje 12 osoba, a održavaju se u Kućici na Zagrebačkom Velesajmu pored Talijanskog paviljona. Za radionice se možete prijaviti putem web stranice www.thepizzawhisperer.com

Od 2020. Marko započinje raditi kao konzultant za pizzerije i postavlja sustave u nekim od najboljih pizzerija u Hrvatskoj i regiji, a koje se nalaze na top listama gastro kritičara i publike. Istovremeno radi na postavljanju standarda u hotelskim lancima poput Maistre, Aminessa i dubrovačkog Royal resorta, kao i pulskog Arenaturista i lošinjske Jadranke.

Kao promotor tradicije u udruzi AGTI (Associazione Grani Tradizionale Italiani) educira o tradicionalnom načinu pripreme napoletanske pizze. Kroz dugogodišnji rad, zajedno sa svojom obitelji, obučio je cijelu vojsku pizza majstora u regiji. Sad smo na red došli svi mi ljubitelji pizze. Gotovo da nema čovjeka na svijetu koji ne zna za ovo talijansko jelo i koji ga nije zavolio.

"The Pizza Whisperer radionice. Ovdje naše goste učimo raditi stil pizze koje se zove "Pizza in teglia", ili pizza iz pleha. Do sada smo obučavali profesionalce. Pizza scena u Hrvatskoj je jača nego ikad, a sad je došlo vrijeme da unaprijedimo znanje o pravljenju pizze u vašoj kućnoj pećnici!" - zaključio je Marko.

Pizza ili pica je vrsta jela koje potječe iz talijanske kuhinje i jedno je od najpopularnijih jela na svijetu. Na Markovim i Majinim Wine&Dine radionicama dobro ćemo se educirati, ali i zabaviti.