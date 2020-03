Savršen seks u tri koraka

Savjeti za dobar seks literatura koja se uvijek čita - nekad poskrivećki, nekad javno uz komentare, no ne mogu ostati bez pažnje. Bez obzira što ih ima vjerojatno jednako kao i onih za mršavljenje, što znači da ste ih pročitali već mali milijun...

No, mi svejedno vjerujemo da će vam ova tri otvoriti oči i ukazati na neke stvari koje ste malo zanemarili...

Dakle, evo kako u tri laka koraka do savršenog seksa:

Prvi korak: koncentracija - naučite se usredotočiti na ono bitno (u ovom slučaju seksualni odnos s vašim partnerom). To znači da ćete naučiti ignorirati vanjske podražaje, zvukove, to kako izgledate u određenoj pozi i sve drugo što vas dekoncentrira.

Drugi korak: miran um - svoj um ćete smiriti na način da duboko i svjesno dišete, a sve misli koje vam se roje po glavi jednostavno prihvatite i pustite da prođu, a vi se prepustite odnosu sa svojim partnerom. Nemojte se truditi ne misliti na nešto ili ne čuti neki zvuk, nego prihvatite misao, poslušajte zvuk i pustite da i jedan i drugi odu. Ukoliko imate problema s usredotočenošću, počnite prakticirati meditaciju. Pomoći će vam da naučite biiti u trenutku, a ne u prošlosti ili budućnosti.

Treći korak: prisutnost - žene kažu da je najvažnije u seksu - biti prisutan.Nisu bitna seksualna pomagala, seksi donje rublje i egzotične poze, nego jednostavno biti prisutan tijekom seksualnog odnosa. Ukratko, ako ste odlučili voditi ljubav, jednostavno zaboravite na sve drugo i usredotočite se na to da zadovoljite partnera, a on će se usredotočiti na to da zadovolji vas. Budite prisutni u trenutku...