Savjeti za čuvanje - maski

Dosta vam je maski? I nama, ali ih ne možemo skinuti... i to je tako, barem još neko vrijeme do pronalaska cjepiva (a i tada tek trebate nekako doći do njega, što izgleda neće biti baš lako...)

Uglavnom, dosad smo već više puta čuli koji su najbolji materijali za maske, odnosno koje maske štite u kojoj mjeri. Saznali smo i kako ih ispravno nositi i prati, no znate li kako i gdje ih spremiti kad ih ne nosite?

Infektolog sa Sveučilišta California u San Franciscu Peter Chin-Hong za Huffington Post pojasnio je i ovu dvojbu. Kad ste kod kuće, najvažnije je pronaći čisto i suho mjesto na kojem će maske stajati.

One bi trebale stajati u odvojenim ladicama, i to u papirnatoj vrećici ili drugim spremnicima od prirodnih materijala.

Ne treba ih pospremati s drugim predmetima u kućanstvu koji se često diraju.

"Primjerice, neću ih pospremiti u ladicu s donjim rubljem ili s kuhinjskim krpama. Naravno, ne mora to biti sterilan prostor, no bolje je staviti ih na mjesto koje se ne otvara često", rekao je Chin-Hong.

Profesorica epidemiologije sa Sveučilišta George Washington Amanda Castel ističe da mnogi zaboravljaju masku ponijeti sa sobom kad izlaze. Zato preporuča da se jedna maska drži na kuki ili vješalici pored vrata.

Ovo su neki od stručnih savjeta:

Držite ih zasebno

Svaki član kućanstva trebao bi imati svoje mjesto za maske da se ne miješaju. Naime, tako se smanjuje rizik od dodirivanja prljavim rukama i prenošenja i drugih virusa, ne samo covida-19. Primjerice, ako sve maske držite u jednoj ladici ili vrećici, dijete može zagrabiti prljavim rukama i tako prenijeti eventualnu zarazu na sve maske. Ako nemate izbora i zgodnije vam je sve maske staviti na jedno mjesto, korisno je da s njima postupa uvijek ista osoba iz kućanstva nakon što opere ruke.

Ne preporuča se ni dijeljenje maski među članovima kućanstva.

Masku sa sobom nosite u papirnatoj vrećici

Masku nije pametno samo baciti u torbu, ruksak ili džep. Tako se može zaprljati, poderati ili se na neki drugi način kontaminirati. Umjesto toga, čistim je rukama spremite u papirnatu vrećicu koju onda možete staviti u torbu ili ruksak.

"Spremljenu masku stavite na mjesto gdje će ostati čista, suha i gdje se neće oštetiti ako je ne stavljate na lice odmah čim izlazite", rekla je Castel.

Kad stavljate masku vani, pazite da je dirate za vezice koje idu iza uha te da ne dirate unutrašnjost maske. Ako je skidate samo nakratko dok ste vani, primjerice zbog obroka, svakako je preklopite i spremite u čistu vrećicu.

Važno je naglasiti da maske uvijek, kad je god to moguće, treba dirati s posve čistim rukama.

Ne zaboravite prati maske

Neki stručnjaci kažu da se maske od tkanine mogu nositi više puta u danu dok god nisu mokre ili oštećene. Drugi pak kažu da je sigurnije masku odmah nakon nošenja baciti u pranje.

Kako bilo, pranje maske s ostalom odjećom u mašini i toploj vodi je dovoljno. No, ako je perete na ruke, dobro ju je namočiti u otopini s izbjeljivačem na pet minuta. Za četiri litre vode dovoljna je jednažlica izbjeljivača.

Jednokratne zaštitne maske ne bi trebalo prati i ponovno nositi, već ih odmah baciti nakon upotrebe.