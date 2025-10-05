Sastojak koji topi visceralne masti

Vrlo pristupačan napitak koji može poboljšati zdravlje i opću dobrobit je zapravo vrlo jeftin i dostupan svima - jabučni ocat. Tako da bi ga trebalo staviti u vašu dnevnu rutinu zbog niza zdravstvenih prednosti.

Dr. Eric Berg, autor knjige The Healthy Keto Plan i zagovornik zdrave ketoze te povremenog posta, podijelio je svoja saznanja o prednostima jabučnog octa u videu na svom YouTube kanalu, koji ima 13,9 milijuna pretplatnika.

"Hajdemo razgovarati o tome što možete piti jednom dnevno kako biste sagorjeli masnoću na trbuhu. Morate shvatiti da je trbušna masnoća zapravo masnoća iz jetre koja se prelijeva u trbuh, a jedan od apsolutno najboljih načina da je se riješite jest korištenje jabučnog octa."

"Uzmite dvije žlice jabučnog octa i čašu vode te to popijte tri puta dnevno. Jabučni ocat sadrži nešto što se zove octena kiselina, koja je izuzetno snažna i učinkovita ne samo za razgradnju masnoće već i za pomoć kod inzulinske rezistencije - osnovnog razloga zbog kojeg jetra postaje masna."

"Znači, jednostavno pomiješajte dvije žlice jabučnog octa u čaši vode - otprilike 3,5 decilitra - i popijte to tri puta dnevno."

Pomaže li to?

Prema portalu Healthline, istraživanja pokazuju da ocat može pomoći ljudima u gubitku kilograma. Nekoliko studija na ljudima otkrilo je da ocat može povećati osjećaj sitosti, što dovodi do unosa manje kalorija i posljedičnog mršavljenja.

Jedan pregled istaknuo je da su u kratkotrajnim studijama, kada su sudionici uzimali jabučni ocat uz obrok sa čvrstom hranom, doživjeli suzbijanje apetita u trajanju od 120 minuta nakon jela. Također su manje grickali 3 do 24 sata nakon konzumacije jabučnog octa.

Iako dugotrajnije studije nisu pokazale povezanost između jabučnog octa i suzbijanja apetita, jedno randomizirano kontrolirano istraživanje iz 2024. otkrilo je značajna smanjenja tjelesne težine (6-8 kg), udjela tjelesne masnoće, opsega struka i bokova, indeksa tjelesne mase (BMI), šećera u krvi, kao i masnoća i kolesterola u krvi nakon svakodnevnog unosa 3 doze jabučnog octa (15 ml po žlici) tijekom 12 tjedana.

Healthline navodi da su potrebna veća istraživanja kako bi se ovi rezultati potvrdili