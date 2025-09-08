Ciklus s motivima Zagreba Renate Facan Kušec

Akademska slikarica Renata Facan Kušec, istaknuta je suvremena hrvatska likovna umjetnica, autorica je kompleksnog opusa u ulju, akrilu i akvarelu, niza ciklusa s mnoštvom motiva, od lijepih žena, povijesnih figura, vizurama Zagreba, balerina i plesačica do scena iz života, svakodnevnog življenja.

Novi ciklus slikarica posvećuje Zagrebu i njegovim poznatim motivima, Kaptol, Gornji grad, Tomićeva.

Zanimljivo da svaki zagrebački gradski motiv u ovom privlačnom ciklusu dobiva na istom listu još ponešto, simolično, od koncertnog klavira, od prvog automobila gdina Budickog, do plinske rasvjete i znamenitih tornjeva zagrebačke katedrale.

Za ovu prigodu slikarica se odlučila za vrlo suptilni odabir kolora, motivi djeluju nježno, otmjeno i kao da nije riječ o gradu koji ima dugu i burnu povijest.

U novom je ciklusu Zagreb viđen i doživljen delikatnije jer on je grad rođenja mnogih od nas, sve nam se dogodilo u njemu i nikada nismo težili biti negdje drugdje.

Eto, to je Zagreb u novom ciklusu Renate Facan Kušec, naš Zagreb.