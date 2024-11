Xavi Sarrià stiže u Vintage

Obrint Pas, bend koji je na ovim prostorima gotovo religijski obožavan, četiri je puta dolazio u Hrvatsku; jednom na mini turneju Hrvatska - Bosna i Hercegovina, a od ostala tri puta čak dvaput na legendarni Dirty Old Festival u Veliku, te jednom u Zagreb, gdje su svirali na velikom koncertu Hladnog Piva na Jarunu 2008. godine.

Nakon raspada Obrint Pasa 2014., Xavi Sarrià iznenadio je sve objavljivanjem svojeg solo albuma "Amb l'esperança entre les dents" (Propaganda pel fet! 2017.), u kojem je dokazao sposobnost spajanja emocija, predanosti cilju i osobnosti, koji ostaju netaknuti. Album je reizdan 2019. s 4 objavljena singla i spota: "Alliberar-nos", "A ple pulmó", "Quan ens tornem a abraçar" i "Com animals salvages". 2020. godine Sarrià je napisao "No s'apaguen les estreles" glavnu temu soundtracka filma "La mort de Guillem" i tako započeo skladateljski proces koji ga je doveo do objave novog albuma "Causa" 2022., s 10 novih pjesama koje su oduševile publiku i kritiku.

Uživo, Xavi Sarrià predvodi moćan bend koji, na jedinstven i poseban način, spaja različite žanrove od reggaea do ska, preko hardcorea i rocka kroz tradiciju Valencije. Xavi na koncertima, osim svojih uradaka, izvodi i najbolje hitove svojeg banda Obrint Pas.

Rimljani Ite Doma

Ljudi imaju razna mišljenja o ovom bendu. Neki kažu da su vedri, razigrani i veseli. Drugi kažu da su im glazba i tekstovi za 16-godišnjake. Treći kažu da sviraju ska punk, koji je nepodnošljivo odvratna muzika. Ne postoji neki plot-twist, sve od navedenog je istina.

Varaždinsko-zagrebačko-rimski bend koji se u izmijenjenoj osmeročlanoj postavi vraća na scenu. Na koncertima neprestano skaču i pokušavaju prenijeti svoju energiju na publiku. Rimljane trenutačno čine: Benjamin Vučaj - vokal, gitara, Davor Bacalja - gitara, Josip Skledar - klavijature, prateći vokal, Vinko Jakupak - bass, prateći vokal, Lovro Kopač - saksofon, prateći vokal, Erik Vrbanec - truba, Mario Janković - trombon i Tin Brkljačić - bubnjevi.

Satnica koncerta u četvrtak, 28. 11.

20:00 vrata

21:00 Rimljani Ite Doma

22:00 Xavi Sarrià

Ulaznice u pretprodaji po cijeni od 15 eura potražite u Dirty Old Shopu (Tratinska 34) i Vintage Industrial Baru/GRIFU (Savska cesta 160), dok će im na ulazu cijena iznositi 18 eura.